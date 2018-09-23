影》香港迎來高鐵時代！動感號首班列車開出

「動感號」首班列車Ｇ5736(左)於23日早上7點，從香港西九龍站正式發車，前往深圳北站。右為和諧號列車。(圖/新華社)

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中時電子報
動感號試乘

香港終於在今日正式邁入擁有高鐵的時代，廣深港高鐵香港段今日早上7:00首度發出列車，搭乘首班車的記者和民眾都感到相當興奮。他們表示香港終於擁有自己的高鐵了，以後想要前往大陸其他城市，除了飛機還有高鐵的選項。對喜歡旅行的遊客而言，更是相當便利！

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根據澎湃新聞訪問搭乘首班列車的民眾表示，未來如果只要前往一地，可能會搭飛機比較快，但是若要途經多地旅行，就會選擇搭乘高鐵，因為列車很穩定，空間也比機艙大很多，相當舒適。

動感號內部設施介紹

新華社報導，廣深港高鐵香港段「動感號」首班列車Ｇ5736於23日早上7點，從香港西九龍站發車，前往深圳北站。香港高鐵正式開通標誌著，香港已正式加入中國國家高鐵網路的一環，因此今日可以說是相當具有歷史意義的一刻。

未來香港高鐵可直達北京、上海、石家庄、鄭州、武漢、長沙、杭州、廈門等44個大城市，從西九龍站出發到深圳福田只要短短14分鐘，相當快速便捷。香港至廣州南站也只要47分鐘的時間。至於到北京西站則要花費8小時56分鐘。

(中時電子報)

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