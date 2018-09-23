三餐黑咖啡配三機 開業醫夜夜頭痛驚醒

2018年09月23日 10:52 中時 馮惠宜

台新醫院復健科醫師簡可欣指出，透過肩胛骨伸展操，可緩解上班族肩頸肌肉。（馮惠宜攝）

小老闆拼經濟辛酸誰人知？台中一名38歲開業醫一周開18診，經常三餐都是一杯黑咖啡，為盯報表、業績，整天電腦、手機、平板三機全開，開業兩年後出現頸部痛到無法動彈，夜夜頭痛驚醒，甚至無法再看診，經X光檢查排除頸椎病變，診斷是罹患纖維肌痛症，透過針灸刺激、針劑注射治療和復健，並配合減診改變生活作息，逐漸告別頭痛人生。

台新醫院復健科醫師簡可欣指出，纖維肌痛症主要是因莫名壓力、緊張導致肌肉發炎，近年患者逐漸增加，臨床觀察與長期慢性壓力、飲食不正常，加上患者多為完美主義者、自我要求高有關；患者也多合併自律神經失調、容易疲累、頭痛、心悸、失眠、憂鬱症等共病，治療時除復健，必要時須配合身心科治療。

簡可欣說，這名38歲開業醫，在開業最初兩年，一周看診6天每天3診，經常三餐都是一杯黑咖啡，偶爾有護士、病患塞餅乾、御飯糰餵食，看診時經常盯電腦打病例，一得空還要開平板、手機看報表、連絡工作，直到睡前都是三機全開的狀態，近一年來出現頸椎疼痛，幾乎無法動彈，先是吃止痛藥，後來更嚴重到夜夜頭痛痛到醒。

到台中新醫就醫，頸椎X光檢查並無異狀，卻在身體檢查時發現頸椎棘突旁的肌肉有明顯的壓痛點。簡可欣採取局部肌痛點的麻醉藥劑注射，以緩解疼痛，再搭配經皮電刺激物理治療，配合頸部拉筋牽引治療。也提醒他改變生活作息，現在他減診、三餐定食，並一周抽空散步20分鐘，症狀逐漸改善。

(中時 )