5名山友單攻白姑大山 車輛墜谷輕重傷

5名山友單攻白姑大山，車輛墜谷輕重傷，救難人員深入險境，將傷患抬上路邊。（圖／摘自神鷹山區搜救隊臉書）

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5名山友單攻白姑大山，車輛墜谷輕重傷，救難人員將傷患抬上路邊，送至埔里基督教醫院急救。（圖／摘自神鷹山區搜救隊臉書）
5名山友單攻白姑大山，車輛墜谷輕重傷，救難人員深入險境，將傷患抬上路邊，所幸皆無生命危險。（圖／摘自神鷹山區搜救隊臉書）

5名登山客昨(22日)結伴單攻南投縣仁愛鄉紅香部落白姑大山，預計午夜12點下山，開車前往部落民宿休息，卻疑似因過度疲勞或不熟悉農路路況，車輛翻落山谷30公尺深，5人輕重傷神鷹山區搜救隊、警義消及當地山青合力搶救，今日凌晨將傷患送往埔里就醫，幸5人皆無生命危險。

神鷹山區搜救隊今日0點10分接獲仁愛消防分隊通報，紅香部落有登山客車輛摔落，地點往帕比倫瀑布之農路下邊坡，包括仁愛、埔里、中心碑消防分隊警消趕到救援，部落山青及神鷹山區搜救隊清境中隊也前往協助，以繩索及長背板先將墜落30公尺受傷較嚴重一男一女拉抬至路面，再以繩索協助輕傷3人至路邊，送至埔里基督教醫院急救。

院方表示，傷患較重者骨折，輕則多處擦挫傷，所幸均無生命危險。當地民宿業者表示，當時開車在前引導，這5人1車在車後距離約500公尺，開著開著發現不見蹤影，沒多久就接到求救電話，表示車輛翻落山谷，，趕緊打119並通報紅香派出所。

山岳界指出，白姑大山屬於高難度的百岳之一，一般行程安排1日，1日單攻耗費大量體力，難度頗高，若非體力佳、經驗夠，否則千萬不要輕易嘗試單攻。

(中時 )

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