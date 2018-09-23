超越體內「不定時炸彈」 身障青年求職投籃得分

2018年09月23日 10:53 中時 盧金足

迪卡儂主管運動負責人沈裕詩（右）教導阿誠如何補排貨，強調適才適用，任何人在對的位置，就能發揮潛力，成長蛻變。（盧金足攝）

阿誠整理商品身手俐落。（盧金足攝）

「小幫手！」是外商迪卡儂全台最運動用品量販店，對身心障礙員工暱稱，不是貼標籤，是迪卡儂文化，代表人人都有奉獻的能力。（盧金足攝）

在「迪卡儂」台中店工作的阿誠，身手俐落整理游泳區裝備，他曾因身心臟瓣膜發育不全，業主擔心上班時心臟出狀況拒門外，迪卡儂給阿誠就業和成長機會，阿誠用心與努力證明，他比體內「不定時炸彈」還強，迪卡儂台中店已進用7名身心障礙員工，看到阿誠的努力，更肯定台中市府勞工局推動支持性就業服務！

21歲的阿誠因認知理解能力受限，還有心臟瓣膜發育不全問題，高職畢業後找工作屢碰壁，輔導阿誠的就服員陳嘉宏表示，成功進入迪卡儂前，已先後開發不下十個工作機會，屢因阿誠心臟機能問題，求職路走得崎嶇。

經台中市政府勞工局輔導，二月順利在迪卡儂運動用品量販店當補貨員，認真積極的工作態度獲肯定，已從「小幫手」納編正職員工，沈裕詩為阿誠的努力按讚，適才適用，任何人在對的位置，就能發揮潛力，為工作有貢獻。

台中市府勞工局長黃荷婷指出，迪卡儂是歐洲最大運動用品連鎖店，為善盡社會責任，適才適用提供身心障礙者就業機會，迪卡儂台中店已進用7名身心障礙員工，障別各異，阿誠是其中之一，在友善職場皆能穩定就業，希望更多企業跟進，給他們翻轉人生機會。

「迪卡儂給阿誠就業和成長機會！」陳嘉宏說，阿誠一次面試就過關，依他的狀況安排補排貨員職缺，再採取漸進式在職培訓，無論是認識環境或工作技能訓練，都由小區域到大區域，一步步進階擴大，給他時間踏實學習。

經過3個月時間，由於主管支持，夥伴及就服員全力協助，在友善職場裡，阿誠克服面對群眾的畏縮，也學會放慢說話速度，糾正口語障礙，甚至有能力帶領新進人員，進步看得見

，很快融入大家庭。

沈裕詩不只肯定「小幫手」，更透過專業就服員全程支持協助，讓培訓工作事半功倍，阿誠負責游泳區，舉凡浮潛、衝浪和游泳等裝備都歸他管理，品項逾千，為協助阿誠牢記貨品放置區及品項數量，方便補排貨，就服員陳嘉宏協助阿誠繪製圖表當「小抄」時時提點自己。

其次，為改善阿誠人際關係，陳嘉宏陪著阿誠每天主動認識3名夥伴，強記他們的名字，並熱情參與團隊活動。

讓沈裕詩感動的是，工作餘暇，阿誠會主動幫忙同事，扮起小老師帶領新來同伴，阿誠在工作中找到熱忱與樂趣，他開心的說「喜歡在這裡工作」，與初來時畏縮靦腆判若兩人。

「小幫手！」是外商迪卡儂全台最運動用品量販店，對身心障礙員工暱稱，不是貼標籤，是迪卡儂文化，代表人人都有奉獻的能力，肯定他們存在價值，透過適才適用與在職培訓

，協助他們及早適應職場。

沈裕詩表示，曾有名「小幫手」問她說「我們會不會很麻煩？」因為這名「小幫手」在成長過程，感受到大家扶持力量，所以能自立後，加倍努力回報團隊，這份心意，沈裕詩也在阿誠身上看到。

「天生我材必有用」迪卡儂強調，這是公司秉持的信念，對初入團隊的身心障礙員工，一律定位「小幫手」，「小幫手」變「好幫手」，是迪卡儂團隊的重要一份子，跨越障礙，有愛無礙。

(中時 )