主任教官詹慈慧獲師鐸獎 感嘆城鄉差距大

2018年09月23日 10:54 中時 林志成

928教師節將至，蔡英文總統9月27日將在陽明山中山樓表揚72位師鐸獎得主，今年獲獎者中，最特別的是有1位由教育部國教署推薦的「軍訓教官」-國立屏東高級中學主任教官詹慈慧。

詹慈慧在屏東服務已逾12年，感受最深的就是城鄉差距，屏東的教學、社會及環境等資源原本就相對不足，學生更常有隔代教養、單親、失親、家庭功能不健全及經濟弱勢等問題，對孩子在成長及求學的過程影響甚鉅，曾有位高關懷的學生描述「上學是他最快樂的時間，可以暫時脫離家中沉重的負荷和家務」，讓人感到心疼不捨。

詹慈慧表示，教育工作像園丁，每位學生就像成長中的樹，除了細心灌溉照顧，並要適時的除蟲、修剪枝葉及調整姿態，也就是學生發生偏差行為或特殊事故時，協助他們回到正軌，而稱職的幕後工作者必須每天讓校園的安全秩序及各項活動順利進行，突發狀況立即應變處理，更重要的是塑造學生發揮的舞台，讓他們獲得肯定。

她也認為促成力量連結也非常重要，這幾年在教育部屏東縣校外會聯絡處督導林丁恩領導下，辦理高關懷學生認輔及國小弱勢學童寒暑假課輔活動，除了教官本身投入外，也透過社會網絡，邀集各方善心人士、替代役男、大專及高中職學生一同參與，連結校內外資源，讓高關懷及弱勢的孩子從活動中找回自我價值、成就感及柔軟的心。

對於今年獲得師鐸獎表揚，詹慈慧表示，每個成果並非一個人就可以完成，她感謝在過程中參與及提供協助長官、朋友及同事，更感謝家人成為她強而有力的後盾，在未來仍將不斷充實本職學能，秉持有心、用心、愛心、耐心及細心的精神，在教育的園地細心耕耘。

(中時 )