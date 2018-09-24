正興街開冰淇淋店 CORNER CONE用多變藝術造型迎戰群雄

2018年09月24日 08:02 中時 程炳璋

台南市中西區正興街是冰淇淋店一級戰場，多家知名冰淇淋店林立，今年4月新開1家CORNER CONE台南店，業者以多變造型與口味的冰淇淋，挑戰市場，在業者的創意巧思下，拿在手上卡通造型的冰淇淋不僅好吃，還迎合年輕人拍照打卡的需求。

台南市中西區正興街自蜷尾家冰淇淋店帶動街區人潮後，陸續開設多家冰淇淋店，短短的正興街與國華街口，有如冰淇淋店的一級戰區，今年4月，又新增一家CORNER CONE，這家店以創意造型與多變口感的產品來區隔市場，開店時販售的米奇、米妮卡通造型冰淇淋，受到不少網友喜愛。

為了求新求變，每隔幾天，CORNER CONE業者就會推出新的造型冰淇淋，口味、色澤、外觀都會更換，連甜筒的餅皮也自己製作，至今已換過300種的冰淇淋造型，多變的藝術造型創意，是業者勇於挑戰台南冰淇淋一級戰區的原因。

不僅造型求變，業者也追求口感，因應當季水果種類推出產品，每隔幾天就會推出新的口味，用純乳製品增加綿密口感，最近推出的是黑芝麻與水蜜桃口味，以搶眼的黑色與粉紅色製作完工，一推出就受到喜愛。

「來這裡首先要先找好拍照位置」因為冰淇淋的融化速度超快，業者表示，因為手工冰淇淋要維持口感，冰度適中，一接觸南台灣的艷陽，很容易就融化。

把冰淇林當藝術品，業者不怕競爭，進駐冰淇淋一級戰區，以琳瑯滿目的冰淇淋造型與口味打響市場名號。

店名：CORNER CONE

地址：台南市中西區國華街三街26號A10

營業時間：周一至週五13：00至21：00

周六至周日11：00至21：00

公休：周二

電話：0958708333

價格：每支90元

(中時 )