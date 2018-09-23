林飛帆批柯P兩岸一家親 孫大千：有種就請時力別邀柯站台

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旺報

學運領袖林飛帆批評台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，前立委孫大千23日表示，國民黨的「九二共識」被林飛帆指責是「促使台灣經濟和政治不對稱依賴中國」；柯文哲一句「兩岸一家親」，難道也要抹黑成「可能會為台灣反制中國侵略的決心帶來不確定性」，孫大千表示，有種就請時代力量參選人不要邀請柯文哲去站台。

孫大千向林飛帆提出數問：第一，國民黨執政時期在「兩岸外交休兵」的默契之下，台灣有幾個邦交國？現在，還剩下幾個了呢？

第二，國民黨執政時期，兩岸軍事對抗大幅降低，大陸軍機有沒有三不五時的繞島飛行？航空母艦有沒有動不動就經過台灣近海？然而，現在的烽火連天就是你要帶給台灣人民的嗎？

第三，國民黨執政時期，台灣的農漁產品可以全面進軍大陸市場。現在，你們做得到嗎？

第四，國民黨執政時期，大陸觀光客有效的推升了台灣觀光產業的發展，無論是飯店、餐飲、交通運輸業、以及夜市小吃都獲利甚豐。現在，除了一窮二白，觀光業還剩下什麼呢？

第五，國民黨執政時期，台灣可以參加國際會議，主辦重要賽事。現在，台灣在國際社會中寸步難行，連跨國企業和航空公司都要被迫選邊表態，難道這就是你們要帶給台灣人民的嗎？

最後，最可笑的是，既然要把柯文哲批判得如此罪大惡極，「有種就叫你那些時代力量的徒子徒孫不要邀請柯文哲去站台。一方面把柯文哲視為賣台罪人，另一方面還要爭取柯粉的選票，這不是一件噁爛到爆的事情嗎？」

孫大千直指，「太陽花運動除了捧紅了一批政治暴發戶之外，到底給台灣帶來了什麼好處呢？」

(旺報 )

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