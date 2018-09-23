台中捷運藍線車站 串聯七期百貨商圈

2018年09月23日 10:55 中時 陳世宗

台中捷運藍線已獲行政院核定，預計今年可啟動綜合規畫作業，路線行經新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場聚集的七期，目前已成為中台灣消費重鎮，人潮日益增加。

交通局長王義川說，捷運藍線沿台灣大道各大商圈規畫興建，並將與綠線在台中市政府站交會轉乘，未來在台灣大道及河南路口將有捷運車站，服務七期百貨商圈；市府會因應強化周邊接駁公車規劃、增設iBike站點，擴大大眾運輸服務範圍，舒緩商圈腹地交通壅塞現象。

王義川指出，台中捷運藍線的路線規畫與台北捷運板南線相似，都是經過都會區最繁榮的交通要道，板南線途經忠孝東路信義商圈、東區、台北車站及三鐵共站的萬板特區；捷運藍線則沿台灣大道的台中車站、中西區城中城、七期商圈、東海榮總、沙鹿市區及台中港等人潮聚集點規劃站位，並與綠線在台中市政府站交會轉乘。

位於台灣大道與河南路口的藍線車站，與秋紅谷生態公園相鄰，並坐擁新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場，未來通車後，將成為「通勤、消費、觀光、生活」的新據點。

交通局指出，該站也鄰近朝馬轉運站，可服務中長程轉運需求的民眾，加上距離逢甲商圈也僅相距1.5公里；未來民眾透過公車轉乘或iBike也可輕鬆抵達，有助於紓緩目前逢甲商圈腹地塞車及停車位不足現象。

王義川強調，因該區鄰近國道一號台中交流道及台74快速道路，吸引多家國道客運業者群聚，未來再整合捷運藍線，將以最便捷的交通優勢，吸納南來北往的旅客。市府將強化捷運車站周邊的接駁公車規畫，並增設iBike站點，打造台中成為低碳永續的綠色城市。

(中時 )