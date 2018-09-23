台中捷運藍線車站 串聯七期百貨商圈

台中捷運藍線路線行經新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場聚集的七期，目前已成為中台灣消費重鎮，人潮日益增加。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中捷運藍線已獲行政院核定，預計今年可啟動綜合規畫作業，路線行經新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場聚集的七期，目前已成為中台灣消費重鎮，人潮日益增加。

交通局長王義川說，捷運藍線沿台灣大道各大商圈規畫興建，並將與綠線在台中市政府站交會轉乘，未來在台灣大道及河南路口將有捷運車站，服務七期百貨商圈；市府會因應強化周邊接駁公車規劃、增設iBike站點，擴大大眾運輸服務範圍，舒緩商圈腹地交通壅塞現象。

王義川指出，台中捷運藍線的路線規畫與台北捷運板南線相似，都是經過都會區最繁榮的交通要道，板南線途經忠孝東路信義商圈、東區、台北車站及三鐵共站的萬板特區；捷運藍線則沿台灣大道的台中車站、中西區城中城、七期商圈、東海榮總、沙鹿市區及台中港等人潮聚集點規劃站位，並與綠線在台中市政府站交會轉乘。

位於台灣大道與河南路口的藍線車站，與秋紅谷生態公園相鄰，並坐擁新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場，未來通車後，將成為「通勤、消費、觀光、生活」的新據點。

交通局指出，該站也鄰近朝馬轉運站，可服務中長程轉運需求的民眾，加上距離逢甲商圈也僅相距1.5公里；未來民眾透過公車轉乘或iBike也可輕鬆抵達，有助於紓緩目前逢甲商圈腹地塞車及停車位不足現象。

王義川強調，因該區鄰近國道一號台中交流道及台74快速道路，吸引多家國道客運業者群聚，未來再整合捷運藍線，將以最便捷的交通優勢，吸納南來北往的旅客。市府將強化捷運車站周邊的接駁公車規畫，並增設iBike站點，打造台中成為低碳永續的綠色城市。

(中時 )

主任教官詹慈慧獲師鐸獎 感嘆城… 旺旺友聯同心協力回饋社會 邀請…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。