中秋烤肉小心癌 營養師提醒這些肉先煮熟

友善列印
中時

中秋節已成全民烤肉節，但營養師指出，食物中的蛋白質、脂肪、碳水化合物在高溫100℃以上長時間燒烤下會產生治癌物質，營養師建議，難熟的肉品最好先煮熟再烤，以免邊吃邊「中毒」。

台安醫院體重管理中心組長，營養師劉怡里表示，蛋白質在高溫燒烤下不僅易烤焦，肉品的油脂一旦低落至高溫的木炭，會產生白色油煙，油煙再燻回肉品，此時就會形成多環芳香化合物，吃下易治癌。

劉怡里，較厚的的肉片、雞腿、香腸等，不易熟的肉品，可以先煮熟再烤，減少高溫燒烤時間，並盡量少吃雞翅、雞屁股等油脂高的肉品，減少油脂滴至木炭上。

不過畢竟一年一次烤肉，想要盡興又兼顧健康，劉怡里也提出「解毒」吃法，也就是多吃蔬果，包含香菇、金珍菇、花椰菜、芭樂、小番茄，搭配肉品吃，就能利用蔬菜中的膳食纖維將毒素帶走，減低治癌風險。

而蔥、薑、蒜更是解毒的好幫手，「一口肉，一口辛香料」，可化解加工類肉品中的硝酸鹽。而維生素C高的水果取代汽水等含糖飲料，則可幫助消化。

台北醫學大學附設醫院營養室膳食供應組組長林郁茹也建議，烤肉時多選低脂或中脂動物性食品，包含去皮雞肉、豬里肌肉、蝦、蛤蠣、花枝或鯛魚片，減少食用如香腸、火腿、熱狗、培根等含亞硝酸鹽的加工品，並搭配蔬菜，如洗淨後的萵苣包裹肉類、蛤蠣絲瓜、奶油金針菇等，增加纖維攝取，可增加飽足感、促進腸道蠕動，避免大魚大肉吃太多。

至於吃月餅時，林郁茹建議，可以搭配無糖的茶或咖啡，將糖量吸收減少一半到三分之一，不要再配飲料，避免熱量爆表。

(中時 )

旺旺友聯同心協力回饋社會 邀請… 厭食女只剩17公斤 醫生一句「活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。