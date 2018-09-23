「送女兒到牛津讀博士」書報攤歇業告示成網紅

2018年09月23日 11:51 旺報 孫曜樟

浙江省餘姚市區的一家報刊亭歇業一天，原是件平常小事，卻因一張「送大女兒去牛津大學讀博士」的留言條成為網路熱點，經媒體查證，留言內容屬實，且不僅大女兒優秀，連小女兒也非常優秀就讀清華大學，對於自己在捲簾門貼紙條引發網友「圍觀」，王爸爸表示，貼紙條只是提醒前來買書買報的市民，並非為了炫耀，也不想炫耀什麼。

大陸網路上最近瘋傳一張照片，說是餘姚一家報刊亭沒有開門營業，走近一看，關閉的鐵捲門上貼有一張黃色紙條，上面寫著「送大女兒到上海機場去牛津大學讀博，明天見」字樣。頓時引發網友熱議並按讚，究竟事實真相為何，媒體循線輾轉打到報刊亭王姓主人，並證實整起事件為真。

雖然不太願意接受記者採訪，但提起兩個女兒，王爸爸很自豪說，孩子從小就非常懂事，也知道普通家庭的不易，姐妹倆的目標就是考上名牌大學。在教育方面，父母並沒有提供多麼好的條件，希望網友不要誤傳。

雖說是輕描淡寫的幾句話，但能看得出這對普通父母的不易。曾任小女兒班主任的餘姚中學谷老師受訪說，王引晗在校期間學習非常刻苦，從來不用老師和父母擔心，她曾擔任班長，性格活潑待人熱情，能歌善舞，還擔任學生會主席。曾獲得全國中學生英語能力競賽一等獎等榮譽，在2017年高考中，英語單科142分。

谷老師還表示，王引晗與姐姐的感情很深，高中三年住校，她的姐姐多次來校處理妹妹的事務。因為她姐姐沒在餘姚中學就讀，情況不太瞭解，但常聽王引晗說，大她四五歲的姐姐非常優秀，是她學習的好榜樣。

優秀學子既是老師的榮耀，更是父母的驕傲，但這份榮耀背後的努力與拼搏，是常人無法體味的，谷老師指出，王引晗的父母非常低調，王爸爸非常關心姐妹倆的成長，但並沒有給她們太多壓力。兩個孩子這麼出色，父母的教育培養是值得肯定的。

(旺報 )