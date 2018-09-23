清大、交大都想和陽明合併 陽明9／26才決定

2018年09月23日 11:07 中時 林志成

清大校長賀陳弘今天表示，已組成「與國立陽明大學合校發展委員會」，將積極爭取、全力推動與陽明合併，一旦成功，有些領域將立即進入世界百大。交大則說，早就準備好要跟陽明談合併。不過陽明大學表示，9月26日臨時校務會議才會決定未來是否要走合併之路。

幾年前陽明曾與交大談合併，但交大在校內通過合併的決議，陽明卻沒通過，導致此案擱淺。不過最近陽明重新與交大、清大接洽談合併事宜，有了新進展。

陽明大學師生組成的校務規畫小組已拜訪清華大學，雙方交流合校的可能性。清華隨後召開校長座談會及校務會報，取得學校行政主管、各學院院長、教師會、學生會及校友會的共識後，已組成「與國立陽明大學合校發展委員會」，將積極爭取、全力推動與陽明合併。

清大校長賀陳弘表示：「清華與陽明的合校可稱台灣高等教育的另一項『玉山計畫』，讓世界看見台灣的新高峰。」根據初步數值模擬，陽明若與清華合併，在幾項主要的世界大學排名中，將有立即進入百大的效益。

不過賀陳弘表示，世界排名的進步並非雙方爭取合校的主要著眼之處，兩校更重視的是十年樹木百年樹人，要提供兩校學生更多元的跨域學習機會。一旦合併成功，經由兩校的醫學與科學工程人文社會藝術領域的互相發展，是台灣高教發展再創新高峰的絕佳機會。

交大副校長陳信宏則說，之前交大就已通過和陽明合併一事，但當時因為陽明難配合而未成功，但這項決議現在依然有效。因此，對於兩校合併，交大可說「早就ready（準備好）」，現在交大正在籌組成立醫學院，也邀陽明加入，很期待兩校未來可以進一步合併。

不過陽明大學主秘陳怡如說，學校9月26日召開臨時校務會議討論中長程校務發展，到時候才會決定是否往跟他校合併的方向走；一旦確定要走合併之路，接下來才會談是跟清大或交大合併，或是三校怎麼更具體的合作或整併。

(中時 )