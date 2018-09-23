板橋海山集團爭產 驚爆掌門人認領54年長子非親生？

2018年09月23日 11:10 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新北市板橋區海山地區望族劉家，大家長劉順天10年前過世，他54年前認領的長子劉男30年前身故，「長子」4名子女認為可代亡父繼承應繼分遺產，2年前提告要求塗銷3名叔叔、姑姑的繼承登記。然而，DNA鑑定報告顯示原告與叔叔「無血緣關係」，新北地院判3名子女敗訴。

曾是板橋三大家族的劉家海山集團過去在商場呼風喚雨，影響力橫跨到政治圈。大家長劉順天為首任板橋市長，長子劉炳偉曾任台灣省議會議長與立委，次子劉炳煌是板橋後站商圈發展委員會理事長，三子劉炳華擔任過立委、總統府秘書、國家安全會議副秘書長，四子劉炳中從醫，曾是板橋中興醫院院長。

據判決書，劉順天54年前以書面認領廖姓「長子」，廖姓長子後來改姓「劉」，劉男育有1子3女，於30年前身故，他的兒子2015年發現父親戶籍謄本未登記為「祖父」劉順天之長男，於是向板橋戶政事務所申請戶籍資料更正，並依法將父親登記為「長男」。

劉姓男子的子女主張他們可代位繼承「祖父」劉順天遺產，繼承包含位於新北市、桃園市及花蓮縣等多筆土地。

劉順天妻子及兒子劉炳中、劉炳偉已於2012年拋棄繼承，只由兒子劉炳煌、劉炳華及女兒劉敏珠三人辦理繼承。因此，「長子」劉男的4名子女提告，要求叔叔、姑姑塗銷繼承登記。

法務部調查局DNA鑑識實驗室，採取劉炳煌及劉男兒子的口腔黏膜細胞進行鑑定，發現「叔姪」血緣關係僅0.001，可知叔姪2人出不同父系血緣，無血緣關係存在。新北地院駁回劉男4名子女之訴。仍可上訴。

編按: 認領，意即生父承認非婚生子女為自己親生子女者，被認領之非婚生子女即因認領取得其生父之婚生子女之法律地位。

(中時電子報)