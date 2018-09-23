中市豪宅吹國際風 打動頂端客戶的心

2018年09月23日 11:27 中時 盧金足

「寶格」首創建築外觀、公設室內設計、實品屋室內設計及家具、廚具、衛浴設備，皆由義大利國寶級設計師Antonio Citterio設計。（盧金足攝）

台中市「科博草悟特區」將出現豪宅新地標！忠泰建設攜手Chanel香奈兒、FENDI芬迪創意總監卡爾拉格斐，打造法式時尚頂級豪宅代表作「老佛爺」。（盧金足攝）

台中市頂級豪宅成為全球知名建築師的競技舞台！30年名宅推手忠泰集團，攜手Chanel香奈兒、FENDI芬迪創意總監卡爾拉格斐，在台中市打造的法式時尚頂級豪宅代表作「老佛爺」，坐擁科博草悟特區，吸引市場高度詢問；大陸建設則在夏綠地公園第一排建案「寶格」，力邀寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio操刀，開創豪宅設計的新視野。

創立於1987年的忠泰集團，旗下概括忠泰建設、築內國際空間設計、聚泰物業、忠泰生活開發、明日聚落、忠泰建築文化藝術基金會等事業體，採多角化模式經營發展，結合各領域頂尖專業的知名品牌集團。

忠泰建設合作對象除台灣頂尖建築師外，更廣至與日本、澳洲、美國、法國、英國、荷蘭、新加坡等的全球知名設計團隊合作，講究每棟建築都要有自己獨樹一格的特性，備受台北高端客層青睞。

忠泰建設插旗台中，邀請國際級設計大師卡爾拉格斐，目前為法國時裝品牌Chanel與知名義大利時裝品牌Fendi的創意總監，聯手地主領航集團在台中綠帶豐富、人文氣息濃厚的「

科博草悟特區」，打造融合法式古典與現代的頂級時尚住居「老佛爺」。

卡爾拉格斐雖曾在法國有參與建築方面設計經驗，但首度有全棟從建築、公共空間、室內到居家風格等皆出自大師之手

，此次跨海合作，看好忠泰建設的國際實力、及領航集團在台灣的品牌實力。

北部建商布局台中搶商機！大陸建設在夏綠地公園第一排興建的建案「寶格」，由寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio設計，為客戶量身打造專屬居家空間，特別聘請義式私廚進駐社區，提供媲美米其林星級的道地義式家宴餐點服務。

大陸建設董事長張良吉表示，大陸建設到台中來推案，感受中部的經濟活力，目前推出的三個建案設計完全不一樣，「

不會去省建築師的設計費用，每件作品都不會複製！」大陸建設堅持每個建案都是獨一無二的設計。

大陸建設「寶格」建案年初落成，實品屋也正式公開，由同一建築師Antonio Citterio設計，「全案設計宅」的居家品味，而同樣系出名門的「麗格」配備義式精品，並推出業界罕見的「國際級客製化」服務，為住戶打造經典義式生活。

張良吉說，豪宅市場買氣回溫，尤其台中的住戶追求豪宅的品質與工藝標準很高，看到「寶格」建案完工的成屋大為驚艷，品質超乎期待，房價絕對值回票價。

大陸建設在台中的在地經營，看好台中地區長期遠見的都市計畫、且有廣大且完整的土地規畫、加上有優質高品味的潛在客戶群，大陸建設從2012年進軍台中市場後，一直看好中部地區尤其是台中新市政中心未來長期的發展。

大陸建設在台中市除了「寶格」、「麗格」兩大建案之外，還有兩個住宅案正在規畫中，分別為惠國段101地號土地和大坑風景區開發案，預定將於2019年開始推案。另外辦公大樓部分則有已完工的中國信託金控台中營運中心。

(中時 )