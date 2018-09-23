新北》蘇貞昌轟假影片如黑心油 侯辦：老縣長才是台電應聲蟲

2018年09月23日 11:21 中時 張穎齊

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）23日來到新北市瑞芳區參與「瑞芳區競總暨後援會成立大會」，和鄉親搏感情，並大讚議員林裔綺（蘇貞昌左）在地方上很努力。（張穎齊翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜日前推出「反深澳燃煤電廠」的影片引發爭議，對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌今日在瑞芳受訪時痛批，侯買國外的影片來造假，就像黑心廠商從國外買黑心油來摻雜。侯友宜辦公室對此回嗆，蘇完全閃躲，才是一再扮演台電的「應聲蟲」。

蘇貞昌今日來到新北市瑞芳區參與「瑞芳區競總暨後援會成立大會」，針對侯友宜推出的反深澳影片，他說，台灣民眾被詐騙集團騙久了，非常憤怒造假，我們看到賣油的人，從國外買飼料油來參雜，結果叫做「黑心油、黑心廠商」，那選舉的人從國外買影片來造假，「那我相信只有一個方法，就是用選票來制裁他」。

另外媒體問及，28日是民進黨黨慶，但卻罕見地沒辦活動，是否因為怕中央執政不利拖累選情？蘇貞昌回應，民進黨建黨30幾年來，一直都有各種不同的舉辦方式，今年因為選舉已提早，大家一起來站台、出征、授旗，所以今年黨慶是分開在各地。

蘇貞昌也提到，東北角因位處偏鄉，尤其在新北市升格後，不能選出鎮長、鄉長，而有很多的資源沒被受到重視；他在當縣長的時候，非常重視瑞芳，所以也在瑞芳贏得選票，這一次特別在瑞芳成立總部，他也看到議員林裔綺在地方上很努力，所以希望大家一起來，將瑞芳、東北角等地區做得更好。

對此，侯辦發言人賴冠群表示，蘇老縣長口不擇言、不知所云，每天「氣撲撲」，著實急了，選舉應該要理性討論公共政策，歡迎大家來看侯友宜的影片，尤其半年來各項民調都顯示「6成左右民眾反對深澳燃煤電廠」，但是蘇從4月至今，完全閃避不敢回答這個議題，只是一再扮演台電「應聲蟲」、拒絕跟多數民意站在一起，令人失望。

(中時 )