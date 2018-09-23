NBA》好大口氣！厄文放話綠軍季後賽可扳倒勇士

厄文相信塞爾提克能在季後賽系列戰扳倒勇士。(美聯社)

友善列印
中時電子報

上季季末因為進行膝蓋微創手術，造成整個季後賽都沒上場的塞爾提克後衛厄文，隨著膝傷徹底好轉，他的口氣也越來越大，因為被問到假如在7戰4勝制的季後賽系列戰遭遇衛冕軍勇士能否獲勝，他竟然毫不考慮回答，「一定可以！」

為何擁有這麼大的自信？厄文說：「因為我們所擁有的人員，以及所建立的東西，都在為了未來幾年做好準備，這很特別，我之前畢竟跟勇士交手好幾次，看著他們日漸強大，我知道該怎麼擊敗他們，到了季後賽，我們可以贏他們。」

其實塞爾提克上季只差1勝，就可闖進總冠軍賽跟勇士對決，當時還少了厄文、海沃德兩大主力，如今隨著兩人即將滿血復活，塞爾提克不僅瞄準搶下新球季東區第1席位，更要努力重返總冠軍賽，厄文的復原狀況當然相當重要。

「我現在移動完全不一樣了，」厄文說，「我已經做好上場時間無限制的準備，我的膝蓋在今年夏天接受各種場地的測試，最近也跟塞爾提克隊友一起練球，我們的訓練水準已經到達另外一種層次，甚至你們無法相信的地步。」

厄文更是嚴正駁斥有關自己私訊吉米巴特勒，明年夏天一起跳槽尼克的謠言，「我上次跟巴特勒討論這些，已經是兩年前的事情，你看現在的塞爾提克陣容，有誰不想留在這裡打球，這種謠言永遠不會影響到我，現在我只想爭冠。」

(中時電子報)

NBA》老闆最大！灰狼渴望儘快送… MLB》大谷本週打擊率跌破2成 天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。