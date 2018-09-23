NBA》好大口氣！厄文放話綠軍季後賽可扳倒勇士

2018年09月23日 11:17 中時電子報 黃及人

上季季末因為進行膝蓋微創手術，造成整個季後賽都沒上場的塞爾提克後衛厄文，隨著膝傷徹底好轉，他的口氣也越來越大，因為被問到假如在7戰4勝制的季後賽系列戰遭遇衛冕軍勇士能否獲勝，他竟然毫不考慮回答，「一定可以！」

為何擁有這麼大的自信？厄文說：「因為我們所擁有的人員，以及所建立的東西，都在為了未來幾年做好準備，這很特別，我之前畢竟跟勇士交手好幾次，看著他們日漸強大，我知道該怎麼擊敗他們，到了季後賽，我們可以贏他們。」

其實塞爾提克上季只差1勝，就可闖進總冠軍賽跟勇士對決，當時還少了厄文、海沃德兩大主力，如今隨著兩人即將滿血復活，塞爾提克不僅瞄準搶下新球季東區第1席位，更要努力重返總冠軍賽，厄文的復原狀況當然相當重要。

「我現在移動完全不一樣了，」厄文說，「我已經做好上場時間無限制的準備，我的膝蓋在今年夏天接受各種場地的測試，最近也跟塞爾提克隊友一起練球，我們的訓練水準已經到達另外一種層次，甚至你們無法相信的地步。」

厄文更是嚴正駁斥有關自己私訊吉米巴特勒，明年夏天一起跳槽尼克的謠言，「我上次跟巴特勒討論這些，已經是兩年前的事情，你看現在的塞爾提克陣容，有誰不想留在這裡打球，這種謠言永遠不會影響到我，現在我只想爭冠。」

(中時電子報)