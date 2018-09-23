育成同濟會連續11年捐贈月餅、柚子助家扶兒

2018年09月23日 11:48 中時 盧金足

中秋節串起社會各界資源，造福更多弱勢家庭！台中市育成國際同濟會，延續多年傳統集結會員的愛心捐款並購買月餅和文旦柚，在該會創會長陳成添市議員與現任會長李俊昇帶領下，將月餅250盒與柚子100箱全數轉贈給南台中家扶中心的扶助家庭，藉拋磚引玉之舉，讓送禮更有溫度與人情味！

育成同濟會創會長陳成添市議員與多名同濟會前輩發起中秋月餅認捐轉贈活動，今年已是連續第11年辦理。

台中市政府社會局專委賴緣如表示，政府資源有限，民間力量無窮，見證育成同濟會11年的捐贈善行，更加印證這句話

。感謝眾多民間社團無私付出，協助政府幫助弱勢族群，共同讓社會更加美好。

育成同濟會向立達啟能訓練中心購買150盒，與十方啟能中心訂購中秋月餅100盒，向大坑柚農訂購文旦柚100箱，由南台中家扶中心主任洪健胤代表接受捐贈，分送給扶助家庭們享用。

南台中家扶中心扶幼委員會主委張維清指出，這一善舉，幫助社福單位、嘉惠大坑柚農、關懷弱勢族群，另外也為政府節省預算開支，創造了四贏！謝謝育成同濟會持續多年來的捐贈，每任會長都堅持善的傳承令人敬佩。

「有別人關懷的感覺真好！」獲家扶中心幫助的小麗媽媽，帶著孩子來領取月餅和柚子，有感而發的說，感謝社會上的善心人，匯聚點滴愛心讓他們能團圓過節。

南台中家扶中心表示，中秋送暖也是送希望，除了物資歡迎提供經濟援助，家扶中心持續招募助養人，以每月捐助300元支持扶幼工作，未安排特定兒童，除了代墊中斷認養費，並作為推展其他兒少福利服務的經費，能夠嘉惠所有接受家扶協助的孩子。

(中時 )