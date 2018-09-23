入夜東北風帶雨來 北台灣賞月難

2018年09月23日 11:49 中時 游昇俯

今（23）日是二十四節氣中的「秋分」，從晚上開始，東北風將為北部、東北部帶來雨勢，並持續到下周。此外，編號第24號颱風潭美則在今日凌晨2點增強為中度颱風，有持續增強為強烈颱風的可能，預估下周二至周三是觀察其路徑是否侵台的關鍵期，周五將開始影響台灣。

今天上午全台各地天氣為晴到多雲，但下午開始山區會出現雷陣雨，範圍可能擴及接近山區的平地地區。

中央氣象局預報員陳建安表示，受東北風增強影響，從晚上開始，北部、東北部將有斷續降雨，預估雨勢會持續到下周；今晚賞月條件以不受東北風影響的中、南部較佳，花東地區雲量增多，但也仍有機會，但北部、東北部能看到月亮的機會就不大。

陳建安表示，下周降雨情形以明天最為明顯，受東北風影響，北部、東北部有大雨到局部豪雨的雨勢，25、26日東北風轉弱，但隨著中颱潭美27日來到琉球附近海面，將增強東北風強度，雨勢也會再變大。

中颱潭美今日上午8時中心位置位於北緯17度、東經135.1度位置，以每小時17公里速度，向西北西方向前進，預估周五（28日）起將對台灣天氣產生影響。

陳建安說，下周二、周三是觀察其路徑的關鍵期，若方向偏西，直接朝台灣而來的可能性較大，但若北轉，則會往日本方向前進，其外圍環流也會為北部、東北部帶來降雨，將從周五起持續兩三天都是不穩定天氣。他並表示，因潭美通過海域環境有利其增強，預估屆時會有強烈颱風的強度。

(中時 )