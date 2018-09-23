食藥署統計 謠言第1名「用醋洗菜可以清除所有農藥」

2018年09月23日 11:47 中時 鄭郁蓁

「烤肉吃多會導致身體鈣質流失」、「烤肉網會釋放重金屬」、「吃烤肉配可樂會得骨癌」，這些通通是錯的！中秋節一到，社群軟體流傳著各種與中秋節有關的謠言，食藥署中秋前夕特別提出網路謠言三大類型，幫助民眾分辨謠言真偽，避免受到謠言誤導反而影響健康。

衛福部食藥署統計，107年食藥「闢謠專區點」閱數前3大謠言，分別為「用醋洗菜可以清除所有農藥」、「味精有毒」，以及「洗髮精含矽靈會傷髮導致禿頭」，此外，還有許多謠言流傳多年，食藥署也屢次澄清，但是每隔一段時間仍會變換形式，再度死灰復燃。

為讓民眾避免被謠言誤導，食藥署今天整理三大「謠言類型」，分別是「懶人保健法」，宣稱只吃某種食物就能達到醫療效能，例如有謠言指出每天喝檸檬水可以殺死癌細胞，效果甚至勝過化療。食藥署表示，若民眾一時不察，狂喝檸檬水而捨棄正規治療，保健不成反而更傷身。

第2種是「憑空捏造恐怖真相」，並且讓人誤以為別人都知道，只有自己不知道，例如有謠言指稱，包裝飲料與大多數油品都是化學合成、某國發布最新的食品管制措施、洗髮精裡的矽靈會導致禿頭等等。

最後則是設法在謊言裡摻雜些許事實，利用「以偏概全」的手法誘人信以為真，例如，傳言柿子搭配優酪乳一起吃會產生劇毒。食藥署指出，其實是因為柿子富含單寧酸，而優酪乳等乳酸菌食品富含蛋白質，單寧酸容易與蛋白質凝結成塊，同時食用會相互影響，不易消化吸收，造成腸胃不適，所以柿子搭配優酪乳一起吃可能只是會有點消化不良。

食藥署提醒，生活中有許多未經實證的偏方，可能會對民眾身體造成傷害；呼籲民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活作息習慣及適當運動。如有身體不適，應適時就醫並遵從醫囑治療，切勿聽信偏方而延誤就醫時機，也不要轉傳不實偏方影響親友及他人。

(中時 )