MLB》大谷本週打擊率跌破2成 天使慘吞4連敗

2018年09月23日 11:49 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

天使隊大谷翔平打擊近況持續低迷，23日對上太空人隊的比賽，他4打數只有1安打，這一周18打數僅有3安表現，近期打擊率只有1成67，此役天使隊在8下遭到大逆轉，以5比10苦吞4連敗。

4局下太空人首位打者葛瑞奧(Yuli Gurriel)擊出二壘安打，2出局後蓋提斯(Evan Gattis)補上安打，助隊以1比0收下領先優勢。

天使隊打線則遭到太空人先發投手「虎王」韋藍德(Justin Verlander)的壓制，前6局只擊出1支安打，沒有得分。大谷翔平此役前3打數擊出2次滾地球，加上1次三振，無緣站上壘包。

不過戰局到了8局上出現大變化，天使以1次保送與1支二壘安打攻下1分，接著卓奧特(Mike Trout)揮出2分炮（本季第38轟），連續2打數沒有安打的大谷翔平也擊出串連安打，隨後在隊友的安打護送下跑回分數，天使以5比1超前比數。

不過下半局太空人猛攻13人次，包括艾爾圖維(Jose Altuve)的2分炮（本季第13轟）在內，以5支安打與3次四壞保送攻下9分，以10比5硬是從天使手中搶回領先，終場就以5分差逆轉勝。

大谷翔平此役4打數擊出1安打，遭到三振1次，為球隊跑回1分，打擊率下修至2成85。

(中時電子報)