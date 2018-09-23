持雙刀強索1萬保護費　警上前壓制遭割傷

2018年09月23日 12:10 中時 張穎齊

陳男拿著藍波刀恐嚇店員交保護費，遭到警方上前壓制，過程中，巡佐王和瑚的手指遭到刀畫傷。（張穎齊翻攝）

陳男拿著2把藍波刀恐嚇店員交保護費，遭到警方上前壓制，過程中，巡佐王和瑚的手指遭到刀畫傷，目前凶器已被警方查扣。（張穎齊翻攝）

基隆市1名陳姓男子（39歲）昨（22）日晚間11時許拿著2把藍波刀到新豐街1間滷味店，強迫店員交出1萬元保護費，警方獲報到場後，立即上前壓制陳男，員警卻在過程中遭到陳男畫傷手指，所幸就醫後無大礙，而陳男則將被依強盜未遂及妨害公務等罪送辦。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所接獲報案指稱，有名身穿迷彩服的男子帶刀在新豐街閒晃，巡佐王和瑚、警員謝張彬、周迦勒、邱筱淇獲報立即趕往現場查處。

警方在新豐街沿路搜尋時，聽見1間滷味店內傳出爭吵與砸毀物品聲響，發現陳男手持藍波刀敲擊櫃台威脅店員，要求店員交付現金新臺幣1萬元。

警方表示，王和瑚當下持槍喝令陳男放下手中藍波刀，但陳卻情緒非常激動，不願配合，由於時值中秋連假，路上行人來來往往，為免民眾遭受波及，王和瑚與隨後趕至現場的謝張彬、周迦勒伺機上前共同壓制陳男，奮勇奪取其手中的2把藍波刀，解除這場持刀強盜驚魂記。

但在制伏陳男過程中，陳男掙扎反抗，導致王和瑚的左手中指及無名指遭藍波刀畫傷，經緊急就醫縫合尚無大礙。經警方初步了解，陳男領有身心障礙手冊，而他目前情緒躁動無法製作筆錄，尚在醫院戒護中，要等他情緒平穩後，再依強盜未遂及妨害公務等罪，將陳移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )