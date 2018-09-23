北市府修法草案增列「吳音寧條款」 游淑慧揭兩嚴重後果

台北農產運銷公司總經理吳音寧。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧依《台北市政府投資事業管理監督自治條》拒赴北市議會備詢，引發爭議。對此，北市府計劃修正《台北市政府投資事業管理監督自治條》，這項自治條例修訂被外界稱為「吳音寧備詢條款」。對此，台北市議員參選人游淑慧認為這是非常荒謬的修正，她也提及將會有兩大嚴重後果。

台北市政府副秘書長兼財政局長陳志銘日前指出，修正重點包括條文第9條第2項，比照國營事業法增列「並備詢」文字，以及第3項規定，明定市政府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應在契約載明「經市議會邀請列席者，應列席報告並備詢及其違約罰則」，督促總經理或董事長應列席市議會報告及備詢，且委託經營管理契約規定，若不出席，可認定為違約開罰。陳志銘強調，增列條文部分是針對市府持有股權並跟市府有委託經營關係的公司，像北市持有股權的農產、漁產、畜產與花卉公司，並非只針對北農。

對此，游淑慧發認為這是為了吳音寧一個人，把其他無辜的場館經營者，通通納入要到議會備詢的行列！游說市府委外的場館非常多，這樣搞下來，未來運動中心、公辦民營的幼兒園、托嬰中心、委外經營的公立停車場、公設游泳池等投資經營者，都有要到議會備詢的義務。

游淑慧提及兩大嚴重後果，她說一、議會可能擴權太多，讓所有場館經營的業者，增加承擔議員「關說」、「協調」案件的壓力。二、降低優質廠商承接市府委外案的意願。試想一般平民老百姓、經營事業的平常人，誰希望常常被邀請到市議會去備詢？游提及產發局的四大公司經營人之所以應到議會備詢，有其特殊的原因，包括：一、獨佔性。二、市府投資一定股份。三、影響民生消費重大。四、為公用事業。

「市政府沒有能力『管住』吳音寧，但為了吳音寧一人，到底還用付出多少代價？」游淑慧說第一果菜市場改建案倉促更改妥協、又追加預算3億多；兩個會期市政焦點模糊，許多重大議題，如大巨蛋沒人討論。現在還要修法殃及無辜、拉別人來陪葬，種種情境都非常荒謬。她也真心奉勸，民進黨執政下，可以讓吳音寧奉獻熱情且同樣高薪的位置一定還很多。此外，台灣人才濟濟，更專業、更適合北農的人，一定也很多。「請你們放手北農，不要再因一人多製造事端，讓北農回歸專業吧！」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧 港湖加游臉書

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