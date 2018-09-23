廣深港高鐵通車 陸媒：香港反對派輸了

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廣深港高鐵香港段23日正式通車，此前香港部分泛民力量曾以「一地兩檢」破壞香港獨立司法、侵蝕「一國兩制」，抵制廣深港高鐵的開通。對此，大陸《環球時報》23日評論稱，這些抵制受到香港社會的普遍冷落，到後來只能硬著頭皮不肯認輸。反對派應吸取教訓，不能為了自己的政治利益而與香港民生的現實需求過不去。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》23日發表社評「廣深港高鐵今通車，香港反對派輸了」指出，此前香港部分泛民力量以西九龍站出現「一地兩檢」為由，稱香港的獨立司法遭到破壞，「一國兩制」被侵蝕，對廣深港高鐵的開通採取了抵制態度。但他們的抵制受到香港社會的普遍冷落，這是香港反對派鬧得很無趣，到後來只能硬著頭皮不肯認輸的一次。

評論稱，因為開通高鐵與內地相連對香港太有利了，香港市民的生活圈驟然擴大了，針對高鐵沿線城市的旅遊產品早在高鐵開通前就紛紛上市宣傳，這一切給香港社會平添了幾分興奮和信心。

評論強調，反對派此次得到的教訓就是，一切從政治出發，為反對而反對，根本不顧及高鐵帶給香港民眾的巨大現實利益，到頭來站到了公眾利益的對立面，真把自己搞成了「一小撮」。高鐵這樣的好事，不僅香港政府推動，反對派至少也不該用「逢中必反」的老套思維對待它。

評論呼籲，香港反對派應樹立實事求是的處事原則，不再待在政治的空中樓閣裡。應厘清反對派政治的邊界，要清楚自己是特區反對派，而非「中國的反對派」；不能為了自己的政治利益而與香港民生的現實需求過不去；也不能與西方勢力相勾結，搞挾洋自重，把香港政治的水攪得更渾。

(中時 )

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