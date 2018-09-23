北市府擬修法強制吳音寧備詢 柯P：有更好建議嗎？

2018年09月23日 12:37 中時 林縉明 、 鄭任南

台北市長柯文哲（左）23日出席美堤河濱公園彩繪活動，預定要接北農董事長的台北市工務局長彭振聲也出席在一旁，與柯文哲互相交換意意見。（鄭任南攝）

台北農產運銷公司總經理吳音寧不到議會備詢，市府研擬修正《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，明定市府提供場地並投資事業委託經營管理契約者，載明其總經理或董事長應赴市議會備詢，違者可依法開罰，外界質疑市府為一人修法矯枉過正，對此，市長柯文哲今受訪表示，不然有更好建議嗎？遇到耍賴的人怎麼辦？暗指吳音寧耍賴不到議會備詢。

針對市府計畫修法，強制要求北農總經理吳音寧到議會備詢，柯文哲今天上午出席美堤河濱公園彩繪活動前受訪表示，常常是天下本無事庸人自擾之，當時是誰把韓國瑜弄到議會的（指民進黨），一旦變成慣例，不能說這個要來，那個不要來，哪有這回事，所以覺得應該講清楚。

對於為一個人修法是否矯枉過正？柯文哲無奈回答，「不然有更好建議嗎？」，若遇到耍賴的人怎麼辦？媒體追問是否指吳音寧耍賴？柯說，態度還是這樣，有制度依照制度做，發現破洞就補一補。

但修法明年才上路，暫時無法影響到吳音寧，柯文哲說，制度不是為了一個人而設，制度要長治久安，若大家沒做好，就重新訂規則

(中時 )