中部4縣市提公投大選脫鉤 中選會：依法辦理

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九合一選舉將在今年11月24日舉行，苗栗縣政府昨在「中彰投苗區域治理平台」提案，建議大選與公投能脫鉤舉辦，以簡化選舉流程與複雜度。中選會回應，中選會作為法定的獨立機關，不會預設立場，將依法辦理。

年底九合一選舉與多項公投合併辦理，選務作業將比以往更複雜，因此，苗栗縣長徐耀昌昨在中彰投苗4縣市首長會議提案建議中選會審慎考慮脫鉤辦理，會中也達成共識，將進一步向中選會建議。

中選會副主委陳朝建表示，中選會作為法定的獨立機關、委員會機關，並不會預設立場，會傾聽各界聲音，依法辦理所掌事務。若涉及修法建議，也會轉《選罷法》主管機關內政部參酌。當然，涉及《公投法》部分則是中選會主管，也會予以參酌並依法辦理。

陳朝建也提到，有關選務人力招募部分，目前招募依進度處理中，也會藉由工作費的適度提高與增加補休作為配套，讓選務順遂。

「以核養綠」公投領銜人黃士修指出，年底公投若綁大選，因為公投案多，選務作業複雜度的確會比較高，但為何是中部首長提出，他非常不能理解。黃士修說，公投若與大選脫鉤，投票率有很大機率無法通過5百萬門檻，這也是為何中選會現在要用程序「搓掉」以核養綠公投，就是想讓以核養綠來不及綁年底大選。

對於是否在新會期提出修正《公投法》讓公投與大選脫鉤，民進黨團幹事長李俊俋明確表示「不會」。他說，公投法沒有規定公投一定要綁大選，是通過相關程序後若遇有大選就配合舉行，因此就依公投法相關規定辦理。

(中時 )

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