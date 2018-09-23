瑞典電視台拍片教陸遊客勿隨地大便 陸使館：惡毒侮辱

2018年09月23日 13:14 中時 林勁傑

在瑞典警察粗暴對待曾姓大陸遊客事件後，瑞典電視台又拍攝一段宣傳短片「反擊」。片中「提醒」大陸遊客別在瑞典隨地大便、諷刺大陸人吃狗肉，並稱大陸人「都是種族主義者」，片中所呈大陸地圖亦缺少西藏與台灣。對此，陸駐瑞典大使館發表明強烈譴責，該片是對大陸的「惡毒侮辱」，內容「突破人類道德底線、挑戰人類良知」。

瑞典電視台《瑞典新聞》21日播出長約1分30秒的短片，以「歡迎來到瑞典」為題，主持人羅恩達爾對「尊敬的中國遊客」提出多項「建議」，以避免文化衝突。如「我們不在歷史建築物外拉屎，但是你要是手上有一點大便，在瑞典我們就洗手」，又提出種族主義言論「平等的原則不適用中國人」。更將大陸遊客受辱事件作為調侃對象，將事主母親的「救命啊」，故意譯成諧音「kill me now（殺我了）」，而電視畫面中使用的大陸地圖缺少台灣及西藏部分地區。

影片更諷刺大陸人吃狗肉，「你要是在路上看見一個人和一條狗在一起的話，不是因為他剛剛買了午飯。」而大陸和瑞典的另一「文化差異」，是大陸人都是「種族主義者」，而瑞典支持每個人的平等權利的原則，「但是這個原則並不適用於中國人」。影片結尾又道，瑞典熱烈歡迎大陸朋友到來，「但如果你們表現不好的話，我們會打你的屁股」，並配上曾姓陸客被警察抬出酒店的片段作結。影片除了在瑞典電視台上播放，也配上中文字幕和中文配音，上傳到大陸視頻網站「優酷」。

對此，大陸駐瑞典大使館發表聲明，稱瑞典電視台播出惡劣辱陸節目，主持人羅恩達爾發表惡毒侮辱攻擊大陸的言論，使館予以強烈譴責和強烈抗議。節目內容和羅恩達爾的言論赤裸裸散播、宣揚種族主義和排外主義，公然挑起煽動針對大陸及其他族裔的種族仇視和對立，使用的大陸地圖缺少台灣及西藏部分地區，嚴重侵犯大陸主權和領土完整。「有關節目已經突破了人類道德底線，嚴重挑戰人性良知，嚴重違背媒體職業道德。這樣的事竟然發生在崇尚種族平等的瑞典！」

大使館又道，瑞典電視台稱這是娛樂節目，但陸方堅決不接受，敦促瑞典電視台及有關欄目立即道歉，並保留就此採取進一步措施的權利。

對於中共官方強烈譴責，瑞典電視台節目負責人目前還未出面回應。

(中時 )