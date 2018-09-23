上午零星事故 高公局預估這些路段下午會塞車

2018年09月23日 13:05 中時 王思慧

今日上午11時7分國1高架南向70.5K發生事故，造成車輛回堵。（高公局提供）

今天是中秋節連續假期第二天，高速公路局表示，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估下午國1彰化、台中及新竹、國3南投、台中及新竹北上路段及國5北上宜蘭至坪林路段及國6舊正至霧峰系統路段可能出現車多壅塞情形。公路總局表示，目前省道皆順暢。

高公局指出，今（23）日上午西部國道時速低於40公里路段，包括國1北上圓山至五堵及國1高架南下中壢轉接道至校前路（事故），其餘路段大致行車順暢。

截至上午12時，國道全線總延車公里為36.4百萬車公里，昨日全日總延車公里為118.6百萬車公里，為年平均平日 87百萬車公里的1.4倍；今日0至5時平均總延車公里為5.5百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.5倍。

另目前氣象預報顯示下午北部、東半部地區逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，提醒民眾若行駛途中遇大雨且高速公路壅塞時，應小心、耐心駕駛，也可考量行駛替代道路避開壅塞路段。

高公局表示，本次試辦國5連假前後1天6至15時免收費，初觀9月21日試辦當天，在車流狀況大致正常下，南下交通量達4萬車輛次，較去年同期（國慶）增加，本措施本在提供用路人避開假期國5壅塞時段選擇，試辦情形將於節後進行分析檢討。

今日上午11時07分國1高架南向70.5K，及11時08分國1高架南向67.7K分別有內線2小車追撞事故，回堵2公里及5公里、11時11分國6東向國姓1號隧道17.8K有內線2小客車追撞事故回堵2公里，高公局呼籲，連續假期常有車多壅塞情形，請注意與前車保持足夠行車間距，避免發生事故，除有安全疑慮，亦影響整體行車順暢，或導致壅塞加劇。

公路總局指出，21、22日兩天西部國道客運共疏運50萬人，國道5號客運疏運7萬人，共計約57萬人，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，本次共15家業者88條國道客運重點疏運路線，平均有85折優惠，歡迎民眾使用。

(中時 )