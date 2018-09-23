台中》公投綁大選？盧秀燕陣營：法規沒問題 執政有問題

2018年09月23日 13:18 中時 陳世宗

中彰投苗區域治理平台22日舉行首長會議，通過國民黨籍苗栗縣長徐耀昌提案，建議11月24日九合一地方選舉，避免合併辦理公民投票；因國民黨有推動3項公投案，希望綁年底大選投票，國民黨縣市長主張與黨中央不同調，引發各界的關注。

台中市長候選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，經詢問徐縣長只是希望向中央轉達對人力不足的憂慮，並提及中央必須正視這個問題來協助解決，沒有要求公投必須跟大選脫鉤，這點必須先說明。藍營首長陳述這個問題是在反映「人手不足和中央沒有配套的問題」，他們考量基層公務員人力負擔，這是天經地義的事情。

吳皇昇認為，真正要檢討是民進黨為何讓國家和社會問題產生如此之多，紛擾不斷，執政者治理能力不足，導致許多事務都要交付人民公決；制度設計不僅外界批判有瑕疵，實際情況更讓基層人員疲於奔命、負擔過重，才有人力不足的窘境，這都是執政黨該省思的地方。

吳皇昇強調，按照公投法相關規定，公投案必須跟年底大選綁在一起，原意是避免過多選舉成本，但眼前人員不足問題無法解決，中央政府就應該提出相關的支援方案和擬出配套措施，讓公投法制度實際可行，請中央政府不要故意讓地方政府難做，也別再刻意製造錯誤的風向。

吳皇昇認為，民進黨政府該好好反省檢討，誠實面對民意，別再用許多方式惡意阻擾人民對「反空汙」意志的展現。

(中時 )