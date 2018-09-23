台中》議員參選人搶新住民票 周永鴻發表四大政見

2018年09月23日 13:43 中時 王文吉

新住民以母語分享簡單生活詞彙，還有更有熱情的新住民以母語寫下「我支持周永鴻」！（王文吉攝）

市議員參選人周永鴻（左三）現場發表新住民四大政見。（王文吉攝）

台中市第五選區市議員參選人周永鴻於中秋前夕在神岡舉辦「同思故鄉月亮圓」多元族群融合茶敘，邀請柬埔寨、越南與印尼的新住民及新二代同樂，並發表新住民政見。競選團隊也準備越南甜粽、印尼蝦餅、柬埔寨南瓜糕等傳統小吃，用美食饗宴讓大家認識各國特色。

來自柬埔寨的新住民特地換上母國傳統服飾，展示家鄉服飾之美，新二代也著傳統服飾帶來烏克麗麗表演。在語言交流時間，各國新住民特別教大家用母語說簡單詞彙，更有熱情的新住民以母語寫下「我支持周永鴻」！

周永鴻在現場發表新住民政見，他承諾未來要爭取在各地活動中心增設煮食工具，讓新住民互相交流。他也呼籲政府重視從海外歸國的新二代，學業上能無縫接軌，未來他也會與中央配合，推動母國語言認證，讓新住民、新二代擔任搭起母國與台灣友誼橋樑的關鍵角色。

周永鴻強調，中央政府推動新南向政策，這些新住民及新二代正是我們最需要的人才。周永鴻曾任台中市民政局長，任內關心多元族群議題，除了開辦新住民輔導班、新住民生活懶人包，推動「關懷新住民e化通報計畫」，並在戶政事務所設置祈禱室。

(中時 )