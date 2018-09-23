台中》林佳龍視察活動中心工程進度 盼提供長輩樂齡空間

2018年09月23日 13:44 中時 王文吉

台中市長林佳龍（左三）視察秀水、武鹿聯合里活動中心工程進度。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右二）視察秀水、武鹿聯合里活動中心工程進度。（王文吉攝）

台中市清水區秀水、武鹿聯合里活動中心下月即將完工，市長林佳龍23日前往視察工程進度，他期盼「托老一條龍」透過社區活動中心提供長輩更好的服務。市議員楊典忠、王立任、尤碧鈴也到場關心，當地居民對於以後可以到新的活動中心參加活動，都非常開心。

「活動中心就好像擁有一個家，是一種溫暖的感覺！」林佳龍表示，活動中心完工後，將結合關懷據點、樂齡教學、老人共餐等，藉由卡拉OK、運動設施等，讓長輩走出戶外快樂活動，「托老一條龍」透過社區活動中心提供長輩更好的服務，讓台中成為樂齡城市。

秀水里長陳月娟說，原本活動中心土地為水利用地，秀水里約5000多人，民眾擔心收回後無地方可聚會活動，感謝市府努力，今年3月順利動工，10月底即將完工，地方非常期待。

民政局表示，聯合里活動中心是市府推動海線區里發展的重大建設之一，由財政局提供土地，清水區公所分2年編列預算1600餘萬元執行，並動支市長第二預備金255萬元，充實內部相關設備；總樓地板面積646.34平方公尺，可提供居民防災避難處所、研習場所、室內運動健身場所、集會禮堂等綜合性用途。

(中時 )