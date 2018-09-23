台北》柯文哲滿意度六成 姚文智：北市府民調粉飾太平

2018年09月23日 13:59 中時 鄭舲 、 方濬哲

台北市政府研考會公布最新民調，台北市長柯文哲施政滿意度有60.5%。民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪表示，研考會做這種粉飾太平的民調沒有意義，他看這份民調比一般民調高出許多，「好像都是為了選舉需要」。

姚文智今天上午前往中山區長春市場掃街，民進黨議員參選人梁文傑、王世堅等人陪同出席。被問及研考會最新民調顯示柯文哲施政滿意度高達60.5%，他說，市府資源都是人民納稅錢，研考會應該把柯文哲過去的政治承諾、市政措施，一五一十用公開透明方式讓大家知道，做這個粉飾太平的民調，他看沒有意義，該民調比一般民調高出甚多，好像都是為了選舉需要。

媒體問到，中山區不少議員都對柯文哲不滿，被網友封為「柯黑大本營」，今天來中山區掃街是否感到特別溫暖？姚文智笑說，「這題應該問他（指王世堅）」。一旁的王世堅則笑說，「他（指柯文哲）要是聽我講，這4年早就做很好」。

姚文智表示，民進黨提名自己的市長候選人，就是把價值理念、政策政黨目標讓選民選擇，這個目標非常明確，大家不用在各個區域或型態做文章，走到哪裡大家都站在一起。姚文智也說，民進黨的議員比起其他政黨或參選人，都是最接地氣，論述鞭辟入裡，希望議員也能全壘打。

(中時 )