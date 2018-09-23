嘉義》「早知稻」回嘉吃媽媽做的飯 參選人行銷大林靠...

2018年09月23日 14:03 中時 廖素慧

簡媽媽為大林鎮長參選人簡志偉披掛紅色綵帶，給他熱情擁抱加油。（廖素慧攝）

嘉義救國團主委黃國芳推薦簡志偉熱心地方公共事務。（廖素慧攝）

大林早知栽種稻米，年收二次。（廖素慧翻攝）

年底選舉，嘉義縣大林鎮長呈現4搶1的激戰局面，無黨籍的參選人簡志偉23日率先成立競選總部，別出心裁推出限量的迷你包「早知稻」白米文宣品，行銷大林生產的好米。

簡志偉說，「早知」是大林的一處地名，主要栽種台梗16號、台梗11號稻米，1年收成2次，在地人都知道大林生產好米，他參選大林鎮長的政見之一就是要行銷大林的農特產如竹筍、鳳梨、稻米，把農特產品結合觀光文化，帶動地方發展，創造就業機會，讓大林子弟回鄉就業吃媽媽做的飯。

簡志偉競選總部成立大會，縣議員林于玲、吳思蓉都到場站台支持，為他加油，籲請民眾栽培有理想的年輕人，救國團嘉義團委會主委黃國芳稱讚簡志偉熱心地方公共事務，對家鄉的未來發展有好想法。

簡志偉參選，親友全力相挺，岳父文生高中校長呂松林、國小校長退休的岳母丁招弟送粽子、包子，祝賀「包中」，簡媽媽親自為兒子戴上候選人紅色掛帶，全場高喊「凍蒜、凍蒜」，氣氛熱烈，場面溫馨。

大林鎮長選戰有4位參選人，僅現任代理鎮長葉和平為民進黨提名，簡志偉、陳春一、曾明宗3人皆為無黨籍，4搶1的戰況，激烈自不在話下。

(中時 )