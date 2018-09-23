圍堵登革熱疫情 溪州公園、南州公園噴藥大作戰

2018年09月23日 14:37 中時 吳敏菁

溪州公園、南州公園以及森林區步道周邊進行化學防治噴藥。（吳敏菁翻攝）

溪州公園周邊之森林區重點步道、路口均設置管制路障，並張貼公告、警語。苗木區亦管制進出。（吳敏菁翻攝）

溪州公園周邊之森林區重點步道、路口均設置管制路障，並張貼公告、警語。苗木區亦管制進出。（吳敏菁翻攝）

中秋不能到溪州公園遊園賞月了！彰化縣再爆新添1例登革熱，彰化縣政府23日召開「登革熱防治疫情指揮中心會議」呼籲暫時避免前往溪州公園及周邊之森林區、苗木區活動 近兩週去過該區民眾，若出現發燒出疹等症狀，請速至醫療院所或衛生所接受快篩。

彰化縣政府今天針對溪州公園周邊之森林區重點步道、路口均設置管制路障，並張貼公告、警語。苗木區亦管制進出。呼籲民眾暫時避免前往溪州公園及周邊之森林區

、苗木區活動。

縣府表示，溪州公園、南州公園以及森林區步道周邊已由環保局、農業處、城觀處及溪州鄉公所完成第一波化學防治噴藥。下週起將以長效短效藥劑及生物調節劑併用

，由環保局統籌調度熱霧機噴槍及消毒水車，以區塊圍堵，由周邊向中心點噴藥之方式，減少飛蚊逃逸之機會，進行第二波化學防治噴藥。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，22日新增1例登革熱病例，個案為南彰化84歲男性，20日因發燒到醫院就醫，快篩陽性，22日確診為登革熱病例。該名個案並無國外旅遊史，衛生局經比對接觸史，發現與10日南彰化另一名83歲男性，至台中市感染之登革熱確診病例，兩者均具備至溪州公園。

今年中秋不能到溪州公園了！許多民眾紛紛感到可惜，中秋連假許多人都排定溪州公園，但防疫如作戰，一點疏失不得，這次縣府相關局處將與溪州鄉公所協同合作，調集相關人員並發動社區志工參與，組成孳生源清除大隊，於化學防治噴藥完成後，實施孳生源及積水容器。

即日起，溪州鄉國中小學，亦啟動學童健康管理，出現疑似發燒、出疹等疑似登革熱症狀，需立即通報，接受快篩。衛生局表示，截至今日上午，縣內登革熱快篩點已增設至 84家，包括：醫院 17家、診所 37家、衛生所 27家、以及3家員林市傳染熱區監測快篩點，詳細可上彰化縣衛生局網頁。

(中時 )