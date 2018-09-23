東大「紀念路思義一百五十歲」活動 感恩溫馨登場

東海大學舉辦「紀念路思義一百五十歲」生日特展等活動。（陳淑芬翻攝）

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東海大學為紀念宣教士路思義150歲生日，22及23日舉辦特展開幕及紀念音樂會活動。校長王茂駿表示，《時代雜誌》創辦人亨利•路思義為宣揚福音並紀念父親路思義宣教士而捐款東大建造路思義教堂，校方很榮幸能舉辦紀念活動。路思義家族的第三代、第四代來台與會，追念這位宣教士及教育家。

《時代雜誌》創辦人亨利•路思義（Mr. Henry R. Luce；又稱亨利•魯斯）為宣揚福音並紀念父親亨利•溫特斯•路思義宣教士而捐款東海大學建造路思義教堂，今年是路思義150歲生日，東海大學於22日及23日舉行「紀念路思義一百五十歲」活動，分別在圖書館推出特展開幕、路思義教堂舉行音樂會，回顧四代路思義家族為基督教高等教育所做的貢獻。

東大校長王茂駿表示， 路思義先生29歲就協同新婚妻子踏上中國宣教服事31年，先後參與齊魯大學與燕京大學(現在北大)創辦，受聘副校長擔任募款與興建重任。東大圖書館長彭懷真表示，東海大學充滿感恩來紀念路思義先生以信仰與知識的協助，回首四代路思義家族為基督教高等教育所做的貢獻。

「路思義與東海」特展自22日開幕，將在東海大學圖書館展出至11月22日，近百坪空間展示「路思義家族的介紹」、「路思義造福高等教育」、「路思義教堂與東海大學模型」、「文獻、文物、文件、手稿、書籍」及「親身體驗感受」等5大重點，展品還有路思義與東大相關文獻與老照片，並設有VR體驗區及播放教堂興建影片。

(中時 )

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