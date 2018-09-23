光田海線社區健康舞競賽 潮嬤大秀網路舞曲風

大肚區社腳社區11位阿嬤參加健康舞賽，平均年齡超過75歲，個個活力十足。（王文吉攝）

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社區長輩參加健康舞競賽，身段柔軟優雅。（王文吉攝）
潮爺、潮嬤來尬舞！阿公戴墨鏡上場，阿嬤也穿上年輕服飾上場比賽。（主辦單位提供）
社區長輩們在舞台上載歌載舞，比活力更比創意。（主辦單位提供）

為推廣銀髮族樂活運動，光田綜合醫院舉辦海線社區健康舞競賽，吸引330人參賽。長輩們在舞台上載歌載舞，比活力更比創意， 81歲阿嬤和社區夥伴大跳時下熱門的海草舞、C哩C哩的Panama Dance。爺爺、奶奶們笑說，跳舞運動讓身體更健康之外，學習現在時下年輕人喜愛的舞曲，還能和孫子女拉近關係，一舉數得。

光田綜合醫院總院長王乃弘指出，該院致力推廣台中海線居民的健康運動，在國健署、台中市衛生局指導下已經連續8年在沙鹿區和大甲區舉辦健康舞活動，今年首次擴大讓全海線社區民眾都能夠參與，比賽更精彩。

王乃弘也期盼讓更多民眾愛上跳舞，不只今日跳舞健康，更養成365天運動習慣，透過友誼競賽也讓長輩們以才藝會友，達到運動和放鬆身心的效果。

「要活就要動！」行政副院長吳瑞堂指出，運動不僅能促進血液循環、加強心肺功能，對銀髮族三高控制都有助益，更能保持心情愉快，增強身體免疫力！這次有2個社區爺爺奶奶組成千歲團來參賽，是健康舞最佳代言人。不過他也提醒在運動前一定要做好暖身運動，適時補充水分且量力而為，才能有效預防及避免運動傷害。

年紀最長的83歲阿嬤李素蘭在大肚區社腳里長陳榮銀鼓吹下，和80歲陳却、78歲陳劉錦雲、73歲黃晴雲等11人一同組隊參賽，她說，這是社區第一次參加健康舞賽，自己密集練跳1個月不辛苦，而且跳舞越跳越年輕、身體越健康，還可以順便減重，好處多多。

帶來C哩C哩Panama Dance的沙鹿區西勢寮社區山頂綜藝團指出，演出的舞蹈內容是依據成員動作最熟悉、最熟練的來挑選，婆婆媽媽們起初在練跳時，的確有人反應在家練舞竟吸引到孫子女的注意，大讚阿嬤很「潮」，甚至祖孫一起跳，十分有趣。

斗抵社區發展協會則挑選時下非常流行的海草舞演出，成員王麗華說，海草舞簡單、易學又活潑，社區81歲阿嬤都能熟練上手，這次因為比賽時間有限，所以只挑選跳一段，希望讓大家感受到滿滿社區滿滿的活力。

(中時 )

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