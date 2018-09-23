台南》蔡令怡 周錫瑋永康助選 國民黨拚市長 議員全壘打

2018年09月23日 14:55 中時 曹婷婷

年底選情升溫！國民黨黨主席吳敦義妻子蔡令怡、前台北縣長周錫瑋23日參加永康區造勢大會，現場湧入近千位支持群眾，不少支持者高喊「國民黨回來了！」台南市長參選人高思博指出，一人一票投給高思博，台南有機會可以變更好。

包括高思博競選總部主委黃秀霜、市議員王家貞、及議員候選人李鎮國、戴銘正、蔡旻峰都共同出席，高思博強調，改變就從現在開始，巿民對巿府的要求其實很簡單，就是路要平、水溝要通、路燈要亮。但民進黨卻都沒有做好，而且台南還有「3欠」，就是老人欠健保，小孩沒有公托，年輕人找不到頭路，唯獨房屋稅高漲，呼籲只要大家齊力，就可以用選票來翻轉，讓台南改變成真！

擔任藍天志工團團長的蔡令怡，細數國民黨從兩蔣時代注重教育，創造台灣奇蹟，到了馬總統時代，2009年締造10.63%的經濟成長率，2010年受瑞士洛桑國際管理學院的全球國家競爭力評比第6名。「國民黨不像某政黨只會吹牛」，蔡令怡說，人在做天在看，台南治水工程一遇雨就破功，因此只要團結贏得政權，台南才能夠有好的政策，有更好的未來。

擔任中央助選團副團長的周錫瑋透露，他5度來到台南，每一次都直接深入到農田、漁塭、小吃攤去直接探訪，瞭解在地聲音，發現民心已經思變，台南人其實並不要民進黨！而是急切關心什麼時候才可以給他們一個好巿長？他觀察，民心思變，高思博年底當選台南市長的機會極大！

周錫瑋也推崇高思博有能力，並舉台北縣為例，蘇貞昌縣長任內曾淹大水，但到了周錫瑋、朱立倫任內就不再淹水，周錫瑋細數任內找來李鴻源等治水專家，針對每個易淹水區域找出問題，投入200多億元進行改善；同時每年4月開始就要求各里要清水溝，並進行無預警抽查，「治水不是用嘴巴講，而是要有實際行動力。」周錫瑋更抨擊，民進黨中央拿多少資源給台南，但台南經濟卻一直衰退，台南鄉親要醒悟。

(中時 )