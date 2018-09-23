不吃蔥、薑、蒜下場超恐怖 恐深陷「罹癌、老化地獄」

2018年09月23日 15:00 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

中華料理中經常會使用到蔥、薑、蒜等當作調味，不過也有不少人不喜歡這些辛香料的味道，因此都會挑掉，不過這樣的行為恐怕會讓自己陷入老化、癌症的地獄之中，因為這些調味料除了能替食物添加特殊香氣外，還富含第七大營養素-植化素，尤其是洋蔥還富含酮類化合物，抗氧化效果良好。

根據ETtoday健康雲報導，Foodi C營養專家林上筵就指出，植化素中的酮類化合物可說是抗氧化聖物，而洋蔥中的酮類化合物最多，它不僅可以幫助清除體內自由基，對抗老化和保護心血管健康，其亦含有酚類化合物如山奈酚，對於抗菌、抗病毒、抗癌都具有很好的效果。建議可以生吃或用輕烹調的方式，讓其抗氧化效果更能被完整保留。

另外，薑其中包含的薑辣素，在2018年得一項人體雙盲測試中，發現可以有限的減緩疼痛，且效果甚至可媲美偏頭痛的藥物，所以不論是頭暈頭痛、暈車或孕婦噁心不是，都能夠過服用薑來舒緩，除此之外薑亦有抗癌、抗菌、抗氧化、提升免疫力、和抗凝、降血壓膽固醇等心血管益處，可說是多食多益。

大蒜中獨有的硫化合物，也算是心血管保健的一大聖品(圖/達志影像)

大蒜中獨有的硫化合物，也算是心血管保健的一大聖品，將蒜頭搗碎後切碎會釋放強烈的大蒜味，就是此保健成分-大蒜素。此外也有研究發現，成年大蒜雖然大蒜素較少，但其中仍含有硫化合物可幫助降低膽固醇和降血壓，功效或許無法媲美藥物，但仍是無負擔又美味的保養方式，大蒜也有抗菌、抗氧化、抗發炎和預防感冒的效果。

(中時電子報)