客家公園採收柚子親子剝柚皮學妙用

2018年09月23日 15:13 中時 張立勳

台北客家公園農場義工帶領民眾到柚子園感受中秋節氛圍，耆老為大家解說柚子栽培過程，也分享柚子除了食用外，柚皮精油能製成清潔劑，種子則可拿來種小盆栽，軟厚的柚囊乾燥後，焚燒時有燻趕蚊蟲效果，整顆柚子可百分百利用，大夥吃完柚子一邊DIY，提前度過佳節。

早期客莊生活，各種當令作物被用來祭祀、聚會和娛樂使用，如有吉祥意涵的柚子代表「佑子」，讓生活中充滿寓意與季節感，北市客委會主委曾年有表示，民眾透過客家公園裡種植的作物，學習農業知識與客家文化，也拉近傳統和當代生活的距離。

10尺高的柚子樹下，客家耆老向民眾解說柚子樹栽培過程，訴說兒時中秋節記憶，上午到廟裡拜拜、中午拜伯公、傍晚拜地基主、晚上拜月娘，一連串的供奉祭祀，反映客家人虔誠與對自然的感恩。

農場義工指出，柚子是耐存放的水果，拿來食用外，柚葉和柚皮都能成為廚房妙用法寶，大家把柚子吃光後，剝下柚皮切成絲狀，按比例加入酒精、起泡劑，即成為清汙利器。

此外，軟厚的柚囊乾燥後，焚燒有燻趕蚊蟲效果，還可製成提燈、芳香劑，種子留下來脫膜後就可種成小盆栽，還有民眾把柚囊剪成烏賊、烏龜或鯨魚模樣，相當有趣，不少參與活動的民眾說，每年中秋節都收到很多柚子，今年可以好好利用了。

(中時 )