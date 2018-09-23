印度洋冷戰悄醞釀 馬爾地夫大選牽動陸印角力

2018年09月23日 15:23 中時電子報 吳映璠

印度洋度假天堂小國馬爾地夫今天舉行總統大選，親陸的現任總統雅門（Abdulla Yameen）尋求連任。這場大選受國際高度關注，主要原因是大選結果將影響中國大陸及印度在印度洋的勢力版圖，流亡海外的前總統納希德（Mohamed Nasheed）更直呼印度洋的冷戰風暴正悄悄醞釀。

支持群眾22日騎著機車在首都馬利街道上支持雅門連任。（路透社）

馬爾地夫總統大選投票已在當地時間上午8點準時開跑，現任強人總統雅門準備爭取他的首次連任，他的唯一競爭對手是反對黨聯盟共同推舉的國會議長索里（Ibrahim Mohamed Solih），有別於雅門向北京政府靠攏，據信索里較親印度及西方政權。

反對黨總統候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）與支持群眾22日在馬利街頭上拜票。（美聯社）

細白沙灘、豪華度假飯店、躺在沙灘上的慵懶旅人是一般大眾對天堂島國馬爾地夫的印象，不過23日在這個南方小國舉行的總統大選攫住了國際目光，主要是因為大選結果牽動中國大陸及印度兩國在印度洋的戰略地位，另一方面，強人總統雅門為保住總統大位，對異議份子及媒體多所打壓，也受到國際社會強烈撻伐。

英國廣播公司（BBC）報導指出，北京政府為了提升在印度洋的戰略地位及經貿影響力，近幾年來陸續借貸巴基斯坦、斯里蘭卡等印度洋國家，協助他們建設大型基礎設施、租用港口，此舉令印度相當感冒。

馬爾地夫則是在現任總統雅門2013年上任後外交政策大轉彎，轉向歡迎陸資建設，也和北京政府簽署自由貿易協定，現在如果到馬爾地夫度假，或許會看到來自中國大陸的遊客比其他國家都更多。

2017年12月7日，馬爾地夫與中國大陸簽署《馬爾地夫中國自由貿易協定》。（美聯社）

連通首都馬利及機場島的中馬友誼大橋於8月30日開通。（路透社）

分析師指出，馬爾地夫總統大選可視為中國大陸和印度政府間的角力戰，北京政府自然不希望總統換人當，那會影響他在印度洋的影響力。倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）南亞研究學者普萊斯（Gareth Pricea）分析，印度對於這次大選也是相當警戒，尤其鄰國巴基斯坦與斯里蘭卡有太多中資港口。

此次大選備受關注，另一原因是競選期間屢次傳出強人總統雅門打壓異己、箝制媒體等事件，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，當局不僅扣押異議分子、箝制媒體言論，更主導選舉委員會，確保雅門勝選。

BBC報導，不具名的當地警方證實，大選前夕警方非法搜索反對黨「馬爾地夫民主黨」（Maldivian Democratic Party，MDP）總部辦公室，聲稱該黨有不法活動。選委會代表則表示任何關於選舉舞弊的指控都不是事實，也不會影響投票進行。

針對屢屢傳出的選舉不公事件，國際社會已提出警告，認為雅門將操控大選結果，美國已威脅將對馬爾地夫祭出制裁。

美聯社引述專家分析，指出如果雅門成功連任，馬爾地夫的民主化進程將更難推進，屆時新聞自由、異議分子將受到更多牽制。

前總統納希德更表示這場選戰對印度洋的穩定至關重要，尤其中國大陸與印度之間的「冷戰」關係正悄悄醞釀當中。

馬爾地夫於1965年脫離英國獨立，1968年成為共和國，前強人總統蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom）1978年上台後展開維持30年的鐵腕統治，至2008年馬爾地夫才選出第一位民選總統納希德，不過他在2012年被迫下台並被以觸犯恐怖主義罪名為由遭判刑13年，隨後納希德獲得英國政府政治庇護，雅門則在2013年以些微票數贏得大選。

(中時電子報)