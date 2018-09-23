北漂游子返鄉難 張善政點出最大主因是經濟

2018年09月23日 15:03 中時電子報 戴安瑋

張善政臉書直播

今是中秋連假第二天，前任行政院長張善政今在臉書上直播表示，中秋節他和大家一樣要返鄉，他照例要回花蓮，但很難買到火車票，這讓他想到台灣有個怪現象，幾乎大家都到北部就業，每次都是從北部回到中南部、東部過年過節，他認為會這樣的主因，是最近幾年這幾個大城市的經濟發展不佳所致。

他說，每年中秋、過年，有好多朋友要返鄉過節，當然這是到外地就業會發生的事情，就像美國聖誕節，很多人要從紐約回到加州過節，從加州回到芝加哥節等等等，可是台灣有個怪現象，幾乎大家都到北部就業，每次都是從北部回到中南部、東部過節。

為什麼台灣有此特殊現象？張善政表示，好像是中南部的經濟發展比較不理想，這就牽涉到我們台灣，最近幾年這幾個大城市的經濟發展不佳。他在中秋節時候不想談政治，但提醒朋友，再二個多月就要投票了，我們真的需要讓我的中南部選出好的地方首長，讓他們把中南部的經濟帶動起來，此才是正常的型態。

他指出，如果將來過年過節的交通型態，很多北部的人回到中南部去返鄉過節，可是相對的也有中南部的人要返北過年過節，這就正常了。希望在大家過節的時候，在交通的路途上多想遠一點，你這個行業有沒有可能在自己家附近就有就業機會，有沒有可能透過好的施政，讓你在家鄉附近，有你適合的就業機會就不用每次逢年過節都要塞在路上，去搶火車票。

網友表示，「院長真是說出我們南部人的心聲！政府無能，民心思變！年底一定要用選票來換取南部人的未來好生活」。

(中時電子報)