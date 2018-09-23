小英問有沒有感覺她做很多事？網友一句成語神回

蔡英文總統今赴宜蘭多家廟宇參香。（李忠一攝）

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中時電子報
／綜合報導、中時

蔡英文總統今赴宜蘭多家廟宇參香，並向廟方信眾細數執政2年來的政績，包括年金改革、國家基礎建設、長照2.0等政策，並表示「大家有沒有感覺我做很多事？」蔡該話引發網友議論，其中有名網友用「罄竹難書」這句成語點出小英的問題，也有網友酸蔡「做了很多壞事」。

蔡總統今天在民進黨提名宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀及黨公職等人陪同下在宜蘭拜廟，包括冬山鄉鹿安宮、三清宮及五結鄉二結王公廟、員山鄉慈惠寺、礁溪鄉協天廟等廟宇參香。她致詞時表示，執政2年多要做很多事，短時間內一定會得罪到很多人，會影響到既得利益者，改革、國家建設都在緊鑼密鼓當中，今年基礎建設計畫開始發動。她說雖然現在看不到基礎建設最好的效果，但時間一過，就可以看出做的事情是對的。

蔡總統也向廟方信眾細數執政2年來的政績，包括年金改革、國家基礎建設、長照2.0等政策，並強調「我做很多事情」，成果將在未來逐漸浮現。她也坦言年底選情困難，呼籲選民能夠支持她之外，也支持民進黨提名的參選人。

對此，網友則紛紛吐槽，並表示「罄竹難書，這四個字最能反映蔡的問題」、「有感覺蔡做很多爛事壞事」、「做了很多幹事外加說了很多幹話」、「做很多天怒人怨的事」、「你做了很多屁事」、「正事没有，無法無天無恥之事，倒是作了不少」、「事情做的很多，結果天怒人怨」。不過也有網友力挺小英，並表示「肯定小英的改革」、「不變就是死路一條，臺灣今天應該慶幸出了一個政府」。

(中時電子報)

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