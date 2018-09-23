韓職》只休4天沒差！ 王維中仍繳優質先發

2018年09月23日 16:32 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

NC恐龍隊投手王維中僅休息4日就再度先發登板，23日他面對斗山熊6局失2分只有1責失分，可惜隊友前6局只敲出1支安打拿下1分，讓他在落後時退場，所幸8局下隊友轟出3分炮，NC以4比3逆轉擊敗斗山熊，王維中無關勝敗。

一開賽王維中雖在1出局後遭許敬民擊出安打，不過隨後夾殺壘上跑者，與隊友並肩守住本壘壘包。2局上王維中又在１出局後挨安打，且還連續2支安打攻佔得點圈，所幸他隨後穩住陣腳，以2張老K化解危機。

3局上王維中依舊順利解決首位打者，但卻遭許敬民擊出個人此役第2支安打站上得點圈，他以高飛球收下第2個出局數後被朴健祐補上安打，斗山熊先馳得點1比0領先。

4、5兩個半局王維中得點圈雖也失守，但他均能與隊友一同解決危機，不過6局上斗山熊首位打者就上壘，代打上陣的金宰煥適時擊出安打，斗山熊領先來到2比0。

6局下NC首位打者朴珉宇挨觸身球上壘，在球隊落後2分的情況下，他積極展現速度盜上得點圈，隨後趁著捕逸站上三壘，1出局後，羅成範以高飛犧牲打為球隊送回第1分，NC追成1比2。

8局下NCNC洋砲史庫格斯(Xavier Scruggs)揮出3分炮，助隊一舉將比數逆轉4比2，解套王維中的敗投資格。斗山熊雖在9局上追回1分，仍無力消彌落後劣勢，終場就以1分差遭逆轉吞敗。

王維中以102球完成6局投球，在球隊1比2落後時退場，他被擊出11支安打，投出6次三振沒有四壞保送，失2分只有1責失分，防禦率來到3.78，無關勝敗，目前戰績7勝8敗。

(中時電子報)