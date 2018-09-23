新竹虐童案惹眾怒 網友蛋洗狠父家

2018年09月23日 15:55 中時 陳育賢

新竹市1名3歲男童在父母離異後跟生父與同居人同住，生母22日下午前往探視，竟發現孩子遭生父與同居人以束帶綁住雙臂關在陽台上，除了瘦骨如柴、4肢有瘀傷外，男童的手指、4肢還沾有排洩物，檢方已核發保護令、限制其住居，男童則暫時交由生母帶回照顧。

警方調查，疑遭失當照顧的男童父母在2017年10月離異，他與4歲的哥哥交給爸爸撫養，9歲的姊姊則是給媽媽撫養，媽媽對於2個兒子只有探視權。

媽媽向警方表示，今年5月最後1次探視兒子後，之後想再看孩子都會被遭到前夫以各種理由回絕，因此有長達4個多月沒看到兒子狀況。

但姊姊最近幾天表示睡覺時夢到弟弟死掉，媽媽越覺有異，22日下午直接到前夫租屋處看小孩，結果竟發現孩子裸體且4肢瘀青的被以束帶綁住雙臂關在陽台。

男孩除了身上有瘀青傷外，身子是骨瘦如柴，左眼還有瘀血傷勢，另，陽台上竟留有糞便，兒子的手指甲、腳趾甲也沾有排泄物，友人見狀氣的向警方報案將男童救出。

小孩則在清洗後送醫檢查，體重為17公斤，情緒已回穩，男童的哥哥則是無受虐跡象，社會處社工評估狀況後，先將兄弟倆讓生母帶回照顧，之後則將視生母經濟與生活情況，再評估中長期的安置方法。

此案今天凌晨在爆料公社等多個臉書社團曝光，引發網友眾怒，今天上午還有氣憤的網友到生父租屋處丟雞蛋，警方擔心另出狀況加強巡邏，並呼籲網友冷靜，靜待檢警調查。

房東則是擔心網友再對其所有的公寓惡意毀損出氣，一方面也氣房客的所為，今天也直接請他退租，並將大門上鎖同時貼出招租廣告。

警方指出，男童身上的傷勢據初步研判，有可能是以拖鞋等物拍打所致，而左眼瘀血則可能是頭部撞擊到牆壁後而產生的瘀血結果，但確實的原因還待進一步釐清。

而男童父親則供稱，是因小兒子平日不聽管教，還會隨地大小便才會出手教訓，並要求舉手罰站，之前曾擔心是精神與發展的問題，有帶去就醫但還未確診，而不讓他穿衣服則是常會沾到排洩物，才會要他把沾到糞便的衣褲脫掉，並非虐打小孩。

據了解，該家庭屬「重組家庭」成員較複雜，29歲的爸爸帶著兄弟倆與育有1名9歲女童的37歲女子同居，爸爸平日在工地做粗工，過去並無通報記錄，並非列管家庭。全案今天依兒少法及傷害等罪嫌函送法辦，並將釐清同居人是否也參與施暴，檢察官複訊後核發緊急家庭保護令，並限制其住居。

(中時 )