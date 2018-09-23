網球》費德勒：四天王該設法整頓網壇

費德勒在拉沃盃單打擊敗對手基瑞歐斯。(美聯社)

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中時電子報

當今男網四天王全數出身歐洲，第2屆拉沃盃由於莫瑞(Andy Murray)受傷、納達爾(Rafael Nadal)賽程有衝突而沒有參加。歐洲隊只有費德勒(Roger Federer)、喬柯維奇(Novak Djokovic)參賽。

費德勒覺得很可惜，因為他還有事情希望四天王能坐下來聊一聊，「大家要聚在一起很不容易，我過去在大滿貫賽和莫瑞、納達爾、喬柯維奇談論過應如何整頓網壇，包括我們的賽事、選手的待遇、球迷的問題等等。」

這4位高手不只是因為球技出眾才被稱為「Big Four」，他們在網壇亦有相當影響力。由於ATP(男子職網)、ITF(國際網總)是兩個不同組織，表面上雙方是合作關係，內部其實有不少矛盾。

比如說最近兩邊都搶著舉辦國際對抗大賽，並且拋出豐厚積分和獎金吸引球星參加。莫瑞表示，他肯定網總百年傳統的台維斯盃，不過球員們似乎比較喜歡ATP的比賽。

麻煩的是這些比賽還要撞在一起，而且都邀請ATP積分高的選手，莫瑞說：「球季已經很長了，我懷疑排名高的選手哪來這麼多時間可以打完這些比賽。」

費德勒說：「我必須打電話給納達爾他們，談談網壇的問題，多頭馬車不會讓事情變得更好。」

(中時電子報)

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