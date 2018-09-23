中秋烤肉湊熱鬧 登革熱遍地開花

2018年09月23日 16:18 中時 陳志祥

疾病管制署今（23）日公布國內新增5例本土登革熱病例，中秋佳節讓疾管署很「忙」！既要呼籲民眾烤肉注意食材衛生，避免腹瀉人數加劇，又要擔心民眾在戶外烤肉防蚊不足，慘遭登革熱病媒蚊叮咬，散播疫情。

今天新增的登革熱個案為3女2男，分別為台中市2例、新北市與彰化縣、高雄市各1例；年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於9月14日至20日。目前國內累計130例登革熱本土病例，台中市70例、新北市38例、高雄市9例、彰化縣7例、台北市與嘉義縣各2例、桃園市與台南市各1例。

台中市個案住在北屯區軍功里、北區賴福里，研判感染地為居住地；彰化縣個案居住於溪州鄉瓦厝村，溪州公園為高風險地區；新北市個案居住於新莊區仁義里，感染源來自營盤里菜園；高雄市個案居住前鎮區瑞興里。

疾管署副署長莊人祥指出，避免溪州公園及其周邊地區的感染風險升高，彰化縣政府暫時封閉溪州公園；新北市政府以新莊運動公園為中心，進行13里執行噴消作業；疾管署呼籲全民配合政府防治工作，落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器。

莊人祥提醒，國人中秋假期出遊或戶外烤肉除了小心飲食與注意食材衛生之外，也要做好防蚊措施，傍晚是蚊子活動的高峰期，不要以為烤肉的煙可以驅蚊， 民眾應穿淺色薄長袖、噴上防蚊液。

(中時 )