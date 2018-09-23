政府要修法打假新聞 台大醫王明鉅揭二例怒轟蔡政府

2018年09月23日 16:12 中時電子報 戴安瑋

前台大醫院副院長王明鉅(圖/翻攝自王明鉅臉書)

針對政府要修國安法來抓假新聞，台大醫院前副院長王明鉅表示，真新聞與假新聞的定義。這個定義未來可能會把一堆新聞媒體或者如我一樣常常寫臉書的人抓去關或是罰錢，那可是非常重要，天大地大，攸關台灣民主自由開放的名詞定義。

他在臉書上表示，如果這些狀況是發生在政府公部門自己的說法裏面的時候，那又要由誰來判斷，到底這種有真有假的說法，或是只說了一部份真話的說法，到底是真新聞，還是假新聞呢?

他舉例說，台電要興建深澳電廠，認為學者們針對深澳電廠引用了不同擴散模式所作的健康風險評估裡。深澳燃煤電廠運作15年後，會因為PM2.5與其他空污造成那麼576人死亡的這份評估報告不準。

但台電公司自己卻不願意也去委託國內或國外的專家，也來作一份健康風險評估，大家也才能比較一下台電自己委託的國內外專家所評估的健康風險到底有什麼不一樣。

台電公司說會作這個健康風險評估，不過要等深澳電廠蓋好之後再來作。甚至於台電只說燃煤電廠會用超超臨界的機組，以投入很多環保設備改善，所以空污少很多。

台電公司，到底有沒有說明全部的事實呢？《電業法》95條之1已經規定，2025就要廢除核能發電。而且還說要以明明台灣西海岸夏天沒有風，就只能有一點點的風力發電，以及一天只有3到4小時能發電的太陽光電，來取代整個夏天都在穩定發電的核能發電。真的能取代嗎？

經濟部能源局與台電公司，您們說的是全部的事實，而且只有事實嗎?

此外，蔡英文總統向英國來的貿易特使談台灣的能源轉型。總統府發佈的新聞稿中，總統指出，長期以來，英國在全球離岸風場的發展中，就具有領導地位。2000年，英國完成第一座離岸示範風場，目前離岸風電累積裝置容量已經達到6.9GW，英國還設下2030年裝置容量要達到30GW的遠大目標，令人十分佩服。

可是新聞稿中卻沒有提到英國人不但現在正在使用20%的核能發電。而且還有好幾座新的核電廠正在興建中。也沒有提到，英國未來會繼續使用核能發電，而且會用更多的核能發電。

當然更沒有提到，英國不但有6.9GW的離岸風電容量，而且也有4條以上的百萬瓩級的直流高壓電網連接歐洲大陸。

(中時電子報)