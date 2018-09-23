中職》鄧志偉、吳桀睿因傷缺戰 陳傑憲重返內野

2018年09月23日 16:19 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅22日鄧志偉、吳桀睿2位大將在比賽中傷退，23日總教練黃甘霖調整先發陣容，「四爺」陳傑憲重返內野守備，先發游擊手則為潘彥廷。

鄧志偉昨役執行盜壘戰術時在滑壘時撞傷右膝，他當場遭擔架抬下場，賽後經過包紮後，仍得靠著隊友的攙扶才能緩慢行走。統一獅禍不單行，5局上，二壘手吳桀睿為了撲球，右肩撞到地板也立刻退場。

該役賽後2位傷退的選手先至醫院檢查傷勢，黃甘霖透露，鄧志偉與吳桀睿沒有傷到骨頭，不過因為鄧志偉的傷勢仍相當腫脹，2球員24日會再到醫院檢查，觀察韌帶、肌腱是否有損傷。

黃甘霖表示，這2位球員對於球隊相當重要，希望他們的傷沒有大礙，可以早日回到賽場上。23日的比賽由潘武雄擔任先發指定打擊第2棒，3至5棒分別為陳鏞基、高國慶、郭阜林。陳傑憲重回內野鎮守二壘大關，潘彥廷擔綱先發游擊手。

蔗總透露，潘彥廷以前就有守過游擊的經驗，而陳傑憲雖回到內野守備，但離開游擊可以減輕他的壓力，希望球隊仍可以兼顧打擊與守備。

16日遭下放二軍的鄭鎧文23日在二軍開轟，黃甘霖聞言笑說：「還好有提早讓他下去，這樣最快27日就可以回一軍了。」而被問及是否會在27日就將鄭鎧文升上一軍時，蔗總則認為，還是得視球員表現才能決定。

獅隊2傷兵與昨日引退的劉芙豪今天遭下放二軍，另有莊駿凱、楊家維、買嘉儀升上一軍。

(中時電子報)