2018年09月23日 16:19 中時電子報 綜合報導

深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等漁場，漁業資源豐富外，其風化作用形成的特殊地景，更是特色之一，像是近年爆紅的象鼻岩、酋長岩等。有著三十年攝影經驗的資深攝影師林文清說，深澳其實有許多不為人熟知的私房拍照點，別再只拍象鼻岩、酋長岩 快來找深澳漁港私房美景！

深澳漁港的沿岸美景。(新北市漁業處)

深澳曾有軍事基地駐紮，近十年來開放後，象鼻岩、酋長岩陸續被發現、拍攝，因此遠近馳名，也成為深澳漁港的特色指標之一。但林文清強調，深澳沿岸有許多特殊形狀的岩石，像是花生岩、河童岩等，都是許多專業攝影師的取材對象，「因為象鼻岩體積龐大、較壯觀，變成大家只看到它，其他美景卻忽略了，很可惜。」。

深澳漁港有整片的蕈狀岩。(新北市漁業處)

林文清說，深澳港遍佈的蕈狀岩，能夠一眼望去、盡收眼底，屬於東北角少有的景致，也因規模龐大，他笑說「依每個人象形的能力，十二生肖的岩石幾乎都能找得到」，鼓勵大家發揮想像力，透過取景方式、構圖、光影變幻的不同，創造屬於自己的石頭美景照。在深澳攝影這麼多年，提到有沒有私房拍攝景點，林文清立刻滔滔不絕地說，深澳有兩處大石，中間被風化出大洞，形成環狀中空，從兩個洞口望出，一邊能望向完整基隆港、一邊能看見整片深澳灣，岩石外圈搭配海景形成特殊構圖，是許多攝影好手爭相搶拍的私房地之一。

深澳漁港夏季限定的夜晚美景－綠光船。(新北市漁業處)

此外，因為電影《悲情城市》而走紅的九份海景，林文清補充，其實從反方向，由深澳灣望向九份，絢爛的山中燈火和海空搭配一起，同樣相當漂亮，「建議從深澳的海天步道或碼頭拍過去，前景是漁船，背景是九份。」。每年到了夏季，一直到中秋前後，深澳灣還有一個特殊景致－捕撈吻仔魚的「綠光船」，漆黑的海面，漁船下發出整片亮綠色，形成強烈對比，林文清推薦攝影新手拍攝這樣季節限定的美景。此外，他也提到深澳的落日十分壯觀，橘紅色日光，搭配蕈狀岩的光影組合，在拍攝當下，不但能給攝影者內心的澎湃，同樣也能透過照片，給觀賞者相同的感動。

攝影師林文清。(新北市漁業處)

新北市政府漁業處為紀錄前述深澳之美，舉辦「2018深澳之美攝影比賽」，比賽收件期間自107年8月20日(一)至10月31日止(三)，另外漁業處將於107年9月25日於FACEBOOK新北漁樂快爆粉絲團舉辦小活動推廣深澳之美，誠摯邀請各位民眾一同共襄盛舉！

(中時電子報)