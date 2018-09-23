海軍水下作業大隊 台版「怒海潛將」

2018年09月23日 16:47 中時電子報 丁世傑

海軍192艦隊永定軍艦執行偵獵水雷和清除作業操演，海軍水下作業大隊穿著新型MK-12潛水裝，坐在潛水鐘裡實施水中作業。（圖／本報系資料照片，黃國書攝）

每當國軍對海實彈射擊後，總有群「水下戰士」在海中處理未爆彈；空難發生時，也肩負打撈作業，他們是有台版「怒海潛將」美名、隸屬海軍艦隊指揮部的「海軍水下作業大隊」。

除了定期進行艦船的水下裝備檢查，近期823南台灣水患、航空器空難、90年納莉颱風造成北捷淹水，甚至國軍實彈射擊後的未爆彈處置，海軍水下作業大隊無役不與，滿滿的工作記錄與來自各界的感謝狀，井然有序陳列隊史館中，細數戰功彪炳的過往。

根據中央社報導，海軍水下作業大隊長楊文堅上校談起空難搜救過程說，隊員深入水下尋找生還者，心理壓力難免，但如何克服是平日訓練項目之一，「水是混濁的，隊員在伸手不見五指的河水中，僅能用摸的、憑觸感尋找。」

楊文堅說，他常告訴隊員，要抱持做善事心態搜索，不要有恐懼。而讓他感動的是，即便冒低溫執勤，收隊後沒有人向他喊累、抱怨。

水下作業大隊深海岸勤作業組副組長楊昀叡指出，每次打撈，心裡總感到沉重，也希望類似事件不要發生，但救災救難任務的執行，對他來說很有意義，更是軍人、民間的一種連結，也是做好事、種福田，心中並不會畏懼。

(中時電子報)