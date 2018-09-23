市府民調柯P滿意度6成 丁守中：政治騙子？

2018年09月23日 16:25 中時電子報 綜合報導

台北市政府研考會公布民調，指稱台北市長柯文哲的施政滿意度高達6成，國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，柯市府一直在濫用行政資源，為自己吹捧造神，根本是弄虛作假，某種程度上就是「政治騙子」。

丁守中批評，柯文哲主政下，整個是一個弄虛作假的政府，例如公宅政策明明就跳票了，柯文哲卻拍攝了一支公宅影片，把自己捧得好像多關心市民的居住權益。實在有太多太多濫用行政資源、弄虛作假的事情。

中秋連假期間，丁守中從早到晚不斷趕場，上午安排與選區議員、參選人一同跑市場掃街，晚間則與里長以及各社會團體前往基層中秋活動拜票。今早丁守中則來到北投自強市場拜會，他在拜會行程前作了以上表示。

丁守中辦公室 提供

談到基層拜票活動密集，丁守中表示，自強市場是他自己原來的選區，一段時間沒有來了，所以趁連假趕快加強一下。他還說，自己沒有甚麼佛系戰法，只有抱持佛心，為了市民福祉、都市更新、都市防災一直努力拚下去。

丁守中說，市民最關心也最在乎的還是增加招商引資、提升民眾薪資收入和加速都市更新等問題；北市老舊公寓多，若遇到大地震可能造成很大災難，這三年台北城市競爭力持續下滑，家庭實質收入數據也倒退，年輕人低薪窮忙，但柯文哲針對這些市政議題，完全都沒有急迫感，反倒是市府利用行政資源吹捧柯文哲。

(中時電子報)