桃園》蔡永芳經營教育 八德選區激烈

2018年09月24日 07:10 中時 葉臻

現任民進黨籍市議員蔡永芳，是鄉親眼中的拼命三郎，今年底的市議員選舉八德區選情激烈，但蔡永芳仍按照自己的步調穩紮穩打，農家出身的他靠著一股拚勁從政，過程中不斷增加學識提供選民服務，問政貼近民眾生活，在八德累積不少死忠支持者。

蔡永芳作風溫暖低調，致力於桃園市的教育發展，還親自擔任八德區大成國中志工隊長，去年一度因為協助指揮交通後沒有休息，繼續留在學校開會，在會議中突然頭暈嘔吐被送醫急救，不少地方人士認為他是拼命三郎，不愛作秀卻熱愛為民服務。

農家出身的蔡永芳曾當過粗工、駐衛警等工作，因為貼近基層人民生活，了解民眾需要，他曾幫著當里長的父親協助里民服務，因為肯做肯努力，被推選為市民代表，到後來出來選議員，一路上靠著努力獲得廣大支持，蔡永芳2004年起開始選讀空大課程，增加法律等知識提升問政能力，至今仍每天清晨起床，服務積極有效率。

八德區下屆市議員選舉可說是異軍突起，戰局混亂，共有10個人登記參選，但僅會選出5個席次，國民黨有現任市議員呂淑真、劉茂群和選美皇后朱珍瑤都是強將，民進黨則有現任市議員林小鳳、蔡永芳及前市民代表王淑惠，而前民進黨籍、現無黨籍的前議員張文瑜也蓄勢待發，浪子回頭火力看漲的八德市霄裡玉元宮段樹文呼聲頗高，現任議員雖有基本盤，仍不可掉以輕心。

(中時 )